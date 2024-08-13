Этот крабовый рулет станет отличным украшением любого стола и порадует гостей своим изысканным вкусом, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 ст. ложки сметаны
- Соль по вкусу
- 200 г крабовых палочек
- 100 г крем-сыра
- 1 огурец
Приготовление:
Застелите форму размером 30×40 см силиконизированным пергаментом. Это предотвратит прилипание яичного коржа к форме.
В глубокой миске соедините яйца, сметану и соль. Вылейте полученную смесь на пергамент и равномерно распределите. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180°C в течение 15 минут, пока корж не станет золотистым и упругим. По окончании выпекания, дайте коржу немного остыть.
Разберите крабовые палочки на волокна. В небольшой миске соедините крабовые палочки с крем-сыром, хорошо перемешивая до однородности.
Аккуратно сверните яичный корж с начинкой в рулет, начиная с одного края. Заверните рулет в пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час для того, чтобы рулет хорошо пропитался и стал более плотным.
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