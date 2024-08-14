Этот блинный торт со вкусом шоколадного пломбира — настоящая находка для любителей нежных десертов.

Торт не только вкусный, но и удивительно красивый, благодаря своей форме, напоминающей большую розу, делится кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Для блинов: 4 яйца 60 г сахара Щепотка соли Ваниль по вкусу 200 г муки 20 г какао-порошка 600 мл молока 70 г растопленного сливочного масла

Для крема: 350 г жирных сливок (от 33%) 1,5 ст.л. шоколадной пасты ~150 г крем-сыра (опционально, для стойкости крема)



Приготовление:

В глубокой миске соедините яйца, сахар, щепотку соли и ваниль. Взбейте до однородной массы. Просейте муку вместе с какао-порошком и постепенно добавляйте их к яичной смеси, чередуя с молоком. Добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду диаметром около 20 см и смажьте её небольшим количеством масла. Наливайте тесто на сковороду порциями, распределяя его равномерно.

Взбейте очень холодные сливки. Для лучшей стойкости крема добавьте шоколадную пасту и крем-сыр, затем снова взбейте до однородной массы.

Каждый блин смажьте одной столовой ложкой крема. Сложите блин как на видео (каждый блин складывается пополам, затем ещё раз пополам, образуя четверть круга). Повторите этот процесс для каждого блина.

Начните собирать торт, размещая смазанные блины по кругу в форме розы, приклеивая каждый следующий блин к предыдущему, чтобы получился красивый узор. Поместите торт в кондитерское кольцо, чтобы он держал форму, и отправьте в холодильник на 3-4 часа для пропитки и охлаждения.

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