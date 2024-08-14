Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как правильно выбирать кукурузу, как вкусно ее готовить и есть.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская объяснила, что при выборе кукурузы первое, на что нужно обращать внимание, это качество листиков – они должны быть салатово-зелеными, не вялыми, это говорит о том, что кукуруза свежая.
Следующий шаг – раскрываем листья и смотрим на початок – зернышки должны быть максимально светлыми. Кроме того, зернышки кукурузы должны быть выпуклыми, без выемок по центру, так как обычно такие выемки имеет кормовая кукуруза, жесткая и несладкая.
Чтобы вкусно приготовить кукурузу, "Мастер Шеф" Лиза Глинская использует только воду, соль и сливочное масло. Зачищаем кочаны от листьев, волос, при необходимости срезаем носик кукурузы, где почти нет зерен.
На дно кастрюли "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает листья кукурузы, сверху кочаны и заливает кипятком, без добавления соли.
"Это очень важный момент: не холодную воду, а именно кипяток", - подчеркнула "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Молодую кукурузу варим примерно 15 – максимум 20 минут, а затем выключаем огонь и даем кукурузе постоять в воде еще 15 минут. Горячие кочаны кукурузы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает сливочным маслом, подсаливает – и можно наслаждаться.
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