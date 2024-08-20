Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт оригинального салата, который можно готовить и летом, и зимой.

На этот раз у себя в Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного салата из курицы и брокколи.

"Все легко, просто, вкусно и полезно! А готовить такой салат можно круглый год. Подходит как свежая, так и замороженная брокколи", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Для приготовления салата с курицей и брокколи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 250 г

брокколи - 250 г

сыр твердый – 100 г

помидоры черри – 100 г

растительное масло ароматное - 20-30 г

соль – по вкусу

сок лимонный – 5-7 г

Куриное филе для этого салата можно просто отварить, а можно замариновать и пожарить. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает филе на небольшие кусочки и складывает в миску, для маринада добавляет 10 г ароматного масла с базиликом, орегано, розмарином, соль, хорошо перемешивает и обжаривает на разогретой сковороде.

Брокколи разбираем на соцветия и отвариваем буквально несколько минут в кипящей подсоленной воде. Отварную брокколи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская сразу перекладывает в холодную воду, чтобы сохранить насыщенный зеленый цвет.

Твердый сыр для салата натираем на крупной терке, а помидоры черри разрезаем пополам или четвертинки.

В миске смешиваем курицу, брокколи, сыр, помидоры, добавляем соль по вкусу, заправляем 20 г растительного масла и сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем все – и салат готов.

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