На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в социальной сети, как сделать ленивые голубцы по новому рецепту и при этом не слишком долго пробыть на кухне. Вариант с пирогом-запеканкой очень даже удобен, ведь не придется мучиться с выбором тонких и целых листьев капусты.

Ингредиенты:

Капуста — 700 г

Морковь — 200 г

Лук — 200 г

Рис — 50 г

Фарш — 500 г

Томатный соус — 200 г

Чеснок — по вкусу

Соль — по вкусу

Кориандр — по вкусу

Сметана — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Приготовление:

Возьмите головку капусты и заверните её в пищевую плёнку. Поместите её в микроволновую печь на 15 минут при средней мощности. Этот метод позволит быстро и легко отделить листья, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Измельчите лук и чеснок, затем обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Добавьте натёртую морковь.

В миске смешайте сырой фарш с сырым рисом. Добавьте обжаренные овощи, специи (соль, кориандр) и томатный соус. Хорошо перемешайте смесь.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, достаньте капусту из микроволновки и аккуратно отделите листья. Выложите их на дно формы для запекания так, чтобы края листьев свисали за её бортики.

Выложите приготовленную начинку на капустные листья в форме и утрамбуйте её. Покройте начинку оставшимися капустными листьями. Заверните края листьев, которые свисали с формы, закрывая весь пирог, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Залейте голубец смесью сметаны и томатного соуса. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 45 минут.

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