На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что такой кабачковый коржик получается сытным и полезным, идеально подходящим для лёгкого обеда или ужина. Используя свежие овощи и куриную грудку, вы получите довольно сытный завтрак или обед.
Ингредиенты:
Для коржика:
- Кабачки — 400 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 100 г
- Соль — 1 ч. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Укроп — 30 г
Для начинки:
- Куриная грудка — 1 шт. (около 300 г)
- Лук — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 200 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
- Зелёный лук — 100 г
Приготовление:
Кабачки натрите на крупной тёрке. После этого отожмите лишнюю жидкость, чтобы тесто не получилось слишком жидким, делится "Мастер Шеф" Литвинова. В миску с натёртыми кабачками добавьте яйца, соль, мелко нарезанный укроп, измельчённый чеснок и сметану. Затем всыпьте муку и тщательно перемешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте нарезанную кубиками куриную грудку и измельчённый чеснок. После этого добавьте сметану, горчицу, соль, перец, мелко нарезанный зелёный лук и натёртый на крупной тёрке сыр. Всё хорошо перемешайте и снимите с огня.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите тесто из кабачков и равномерно распределите его по всей поверхности сковороды, формируя коржик.
Когда коржик будет готов, на одну его половину выложите приготовленную начинку из куриного филе и сыра. Аккуратно закройте коржик второй половиной, чтобы получился своего рода пирожок. Продолжайте жарить на сковороде ещё 5 минут, чтобы начинка полностью прогрелась, а сыр расплавился, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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