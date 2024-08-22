На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что такой кабачковый коржик получается сытным и полезным, идеально подходящим для лёгкого обеда или ужина. Используя свежие овощи и куриную грудку, вы получите довольно сытный завтрак или обед.

Ингредиенты:

Для коржика:

Кабачки — 400 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 100 г

Соль — 1 ч. л.

Сметана — 2 ст. л.

Чеснок — 2–3 зубчика

Укроп — 30 г

Для начинки:

Куриная грудка — 1 шт. (около 300 г)

Лук — 1 шт.

Твёрдый сыр — 200 г

Сметана — 1 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Зелёный лук — 100 г

Приготовление:

Кабачки натрите на крупной тёрке. После этого отожмите лишнюю жидкость, чтобы тесто не получилось слишком жидким, делится "Мастер Шеф" Литвинова. В миску с натёртыми кабачками добавьте яйца, соль, мелко нарезанный укроп, измельчённый чеснок и сметану. Затем всыпьте муку и тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте нарезанную кубиками куриную грудку и измельчённый чеснок. После этого добавьте сметану, горчицу, соль, перец, мелко нарезанный зелёный лук и натёртый на крупной тёрке сыр. Всё хорошо перемешайте и снимите с огня.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите тесто из кабачков и равномерно распределите его по всей поверхности сковороды, формируя коржик.

Когда коржик будет готов, на одну его половину выложите приготовленную начинку из куриного филе и сыра. Аккуратно закройте коржик второй половиной, чтобы получился своего рода пирожок. Продолжайте жарить на сковороде ещё 5 минут, чтобы начинка полностью прогрелась, а сыр расплавился, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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