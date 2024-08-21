Украинцам озвучили список ценных изданий, за которые можно получить огромные деньги.

Так, каждая из перечисленных книг эпохи Советского союза стоит более 10 тысяч долларов.

Книги и вещи времен Советского союза до сих пор пылятся в шкафах многих украинцев, но сообщается, что их можно продать за большие деньги.

Стоимость советских книг будет зависеть от их состояния, года выпуска и тематики издания.

Известно, что больше всего ценятся книги 50-х и более раннего периода.

Коллекционеры ищут религиозные издания и готовы покупать художественную, техническую и детскую литературу, больше ценятся книги с красивыми картинками.

Монографии, словари, энциклопедии, научная литература, учебники и журналы тоже ценятся коллекционерами.

Вот как выглядит список самых дорогих книг Советского союза:

Владимир Маяковский «История Власа – лентяя и лоботряса» (издательство «Молодая Гвардия», 1927 год) – стоит более 10 000 долларов.

Владимир Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925) оценивают от 3 500 долларов;

Борис Пастернак "Избранное", издательство "Советский писатель", 1948 год – от 55 000 долларов.

Федор Достоевский «Бесы», издательство «ACADEMIA», 1935 год, стоит от 35 000 долларов.

Владимир Лебедев "Азбука", Госиздательство, 1925 год, от 13 000 долларов.

Рекордсменом среди самых дорогих является книга Алексея Крученых "Замаул 4", в 1920 году издавшая в Баку, ее продали за более чем 100 тысяч долларов.

Источник: unian .

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут заработать хорошие деньги на старых монетах.

Как сообщала Politeka, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав 5 старых копеек.

Также Politeka писала, что украинцы могут получить 20 тысяч за старую гривну.