Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как лучше всего приготовить мясо.

На этот раз у себя в Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскрыла секреты приготовления сочного мясного рулета.

Ингредиенты:

Свиная грудинка — 2,5-3 кг

Головка чеснока — 1 шт.

Сушёный красный перец чили — по вкусу

Подсолнечное рафинированное масло — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Выберите прямоугольный кусок свиной грудинки с чистой кожей. Промойте его, обсушите и разрежьте вдоль, не доходя до конца, чтобы получился "книжный" разворот. Ту часть мяса, которая без кожи, накройте пищевой плёнкой и хорошо отбейте кухонным молотком, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Щедро посолите мясо со всех сторон. В отдельной миске смешайте выжатый чеснок, измельчённый перец чили, чёрный молотый перец и растительное масло. Этой смесью тщательно смажьте мясо со всех сторон.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, сверните мясо в плотный рулет и обвяжите его кулинарным жгутом, чтобы рулет держал форму. Заверните рулет сначала в пергамент, затем в фольгу. Оставьте мариноваться в холодильнике на 10-12 часов.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Положите рулет в форму для запекания и выпекайте в течение 3 часов.

Снимите пергамент и фольгу с рулета и запекайте его при 220 градусах ещё 25-30 минут, чтобы образовалась хрустящая корочка, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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