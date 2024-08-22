Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заметила, роллини с картофелем, грибами и брынзой — это аппетитный перекус на обед или ужин.

На этот раз у себя в Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, чтобы приготовить роллини, вам понадобится тесто фило, чтобы упростить процесс готовки.

Ингредиенты:

Тесто фило — 400 г

Сливочное масло — 180 г

Грибы — 300 г

Растительное масло — для жарки

Брынза — 300 г

Картофель (отварной) — 3 шт.

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Кунжут — для посыпки

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 20 мл (4 ч. л.)

Начните с приготовления начинки. Нарежьте грибы и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета. Отварите картофель и натрите его на терке вместе с брынзой, делится "Мастер Шеф" Глинская. Смешайте картофель с брынзой, добавьте обжаренные грибы, укроп и приправьте солью по вкусу.

Теперь приступайте к сборке роллини. Разложите прямоугольные листы теста фило и смажьте их растопленным сливочным маслом, добавляет "Мастер Шеф" Глинская. На край каждого листа выложите начинку и сверните рулет. Затем сложите рулет пополам и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

"Мастер Шеф" Глинская далее рассказала, взбейте яйцо с молоком, смажьте этой смесью роллини и посыпьте их кунжутом. Выпекайте в разогретой до 185 градусов духовке примерно 20-22 минуты, пока роллини не станут золотистыми. После выпекания дайте им немного остыть и подавайте к столу.

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