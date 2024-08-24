Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусное лакомство для всей семьи.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила простой и вкусный рецепт домашнего клубничного мороженого, который легко приготовить даже без специальных инструментов.

Для этого понадобится:

• клубника 300 г

• банан 2 шт

• сливки 33% 200 г

• сгущенка 100 г

Для начала потребуется подготовить клубнику и бананы — их необходимо предварительно заморозить, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Далее возьмите 200 граммов сливок жирностью 33% и 100 граммов сгущённого молока. Все ингредиенты поместите в блендер и тщательно взбейте до однородной массы. Смесь должна быть гладкой, без комочков.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, полученную массу следует перелить в контейнер и закрыть крышкой. Поставьте контейнер в морозильную камеру на шесть часов. Важно дать мороженому время на полное замораживание, чтобы оно приобрело необходимую плотность и было готово к подаче.

Через шесть часов домашнее клубничное мороженое будет готово к употреблению. Перед подачей можно украсить его свежими ягодами или мятой для дополнительного аромат, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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