На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила простой и вкусный рецепт домашнего клубничного мороженого, который легко приготовить даже без специальных инструментов.
Для этого понадобится:
• клубника 300 г
• банан 2 шт
• сливки 33% 200 г
• сгущенка 100 г
Для начала потребуется подготовить клубнику и бананы — их необходимо предварительно заморозить, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Далее возьмите 200 граммов сливок жирностью 33% и 100 граммов сгущённого молока. Все ингредиенты поместите в блендер и тщательно взбейте до однородной массы. Смесь должна быть гладкой, без комочков.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, полученную массу следует перелить в контейнер и закрыть крышкой. Поставьте контейнер в морозильную камеру на шесть часов. Важно дать мороженому время на полное замораживание, чтобы оно приобрело необходимую плотность и было готово к подаче.
Через шесть часов домашнее клубничное мороженое будет готово к употреблению. Перед подачей можно украсить его свежими ягодами или мятой для дополнительного аромат, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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