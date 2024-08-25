На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает простой и вкусный рецепт ленивого пирога с яблоками и абрикосами, который готовится на сковороде.

Ингредиенты:

Лаваш — 200 г

Яблоки — 700 г

Абрикосы — 300 г

Сахар — 80 г

Топленое масло — 50 г

Клюква — 100 г

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Яйца — 5 шт

Сметана 15-20% — 200 г

Приготовление:

Лаваш нарежьте на треугольные полоски. Яблоки очистите и нарежьте тонкими слайсами. Абрикосы разделите на половинки, удалите косточки. В сковороде растопите топленое масло и добавьте нарезанные яблоки с сахаром. Тушите на среднем огне 10-15 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной миске смешайте яйца, сметану и ванильный сахар до однородной массы. Смажьте сковороду топленым маслом. Выложите треть нарезанного лаваша на дно сковороды. Сверху распределите все карамелизированные яблоки и полейте третью частью заливки.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, сверху выложите ещё один слой лаваша, затем распределите абрикосы и клюкву, накройте последним слоем лаваша и залейте оставшейся заливкой.

Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на минимальном огне 20-25 минут. Затем накройте пирог пергаментной бумагой, аккуратно переверните его на крышку и верните в сковороду. Готовьте ещё 5-10 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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