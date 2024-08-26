На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети, как сделать ленивый французский пирог, который сочетает в себе нежность сливок, яйца и сыра на основе из песочного или слоеного теста.

Ингредиенты:

1 тортилья

3 яйца

50 г домашнего творога

50 г сыра фета

5 шт. томатов черри

5 шт. оливок

50 г сыра моцарелла

30 г свежего шпината

15 г зелёного лука

Приготовление:

Положите тортилью на сковороду или форму для выпечки, равномерно расправив её по дну, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной миске слегка взбейте яйца. Добавьте к ним домашний творог и сыр фета, тщательно перемешайте. Нарежьте томаты черри и оливки на половинки. Мелко нарежьте зелёный лук и шпинат.

Добавьте нарезанные овощи и зелень в яично-сырную смесь, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Вылейте приготовленную начинку на тортилью в форме. Равномерно распределите её по всей поверхности.

Сверху натрите моцареллу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму с кишем в духовку и выпекайте 20-25 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.