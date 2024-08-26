На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети, как сделать ленивый французский пирог, который сочетает в себе нежность сливок, яйца и сыра на основе из песочного или слоеного теста.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • 1 тортилья
  • 3 яйца
  • 50 г домашнего творога
  • 50 г сыра фета
  • 5 шт. томатов черри
  • 5 шт. оливок
  • 50 г сыра моцарелла
  • 30 г свежего шпината
  • 15 г зелёного лука

Приготовление:

Положите тортилью на сковороду или форму для выпечки, равномерно расправив её по дну, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной миске слегка взбейте яйца. Добавьте к ним домашний творог и сыр фета, тщательно перемешайте. Нарежьте томаты черри и оливки на половинки. Мелко нарежьте зелёный лук и шпинат.

Добавьте нарезанные овощи и зелень в яично-сырную смесь, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Вылейте приготовленную начинку на тортилью в форме. Равномерно распределите её по всей поверхности.

Сверху натрите моцареллу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму с кишем в духовку и выпекайте 20-25 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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