На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети, как сделать ленивый французский пирог, который сочетает в себе нежность сливок, яйца и сыра на основе из песочного или слоеного теста.
Ингредиенты:
- 1 тортилья
- 3 яйца
- 50 г домашнего творога
- 50 г сыра фета
- 5 шт. томатов черри
- 5 шт. оливок
- 50 г сыра моцарелла
- 30 г свежего шпината
- 15 г зелёного лука
Приготовление:
Положите тортилью на сковороду или форму для выпечки, равномерно расправив её по дну, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
В отдельной миске слегка взбейте яйца. Добавьте к ним домашний творог и сыр фета, тщательно перемешайте. Нарежьте томаты черри и оливки на половинки. Мелко нарежьте зелёный лук и шпинат.
Добавьте нарезанные овощи и зелень в яично-сырную смесь, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Вылейте приготовленную начинку на тортилью в форме. Равномерно распределите её по всей поверхности.
Сверху натрите моцареллу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму с кишем в духовку и выпекайте 20-25 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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