В сентябре можно сеять или посадить множество овощей, узнайте, что именно посеять сейчас, чтобы получить дополнительный урожай.

Посадка в сентябре — хорошая идея, так как она обеспечивает более ранний урожай весной, позволяет использовать пустую почву и экономит время на весенней посадке.

На огороде можно сейчас посадить такие культуры, как чеснок и бобы, для более раннего урожая следующей весной и летом.

Итак, что посадить в сентябре, чтобы получить дополнительный урожай:

Шпинат. Шпинат можно сеять сейчас для сбора следующей весной. Сеять непосредственно в неглубокие борозды в хорошо подготовленную почву или в горшки. Накрывать флисом или низким колпаком с октября.

Листья салата. Еще есть время посеять салатные культуры, чтобы собрать урожай в ближайшие недели. Сейте в защищенном месте на открытом воздухе или выращивайте в горшках. Попробуйте листовую горчицу, зимние салатные смеси и мизуну. Зимние салаты, такие как «Winter Density», можно сеять под стеклом.

Горох. Как и кормовые бобы, морозостойкий горох можно сеять в сентябре, чтобы он перезимовал и дал ранний урожай.

Редис. Редис созревает всего за пару недель, поэтому стоит посеять позднюю партию семян сейчас. Теплая почва и мягкие условия обеспечат созревание к моменту осенних салатов.

Лук. Посадка лука-севка осенью означает, что вы получите более ранний урожай на следующий год. Выберите сорт, который идеально подходит для осеннего посева.

Чеснок можно посадить с сентября. Посадите зубчики на глубину 2,5 см и на расстоянии 25 см друг от друга в хорошо подготовленную плодородную почву. Всходы должны появиться до осени и перезимовать, а затем весной пустить новый рост.

Источник: gardenersworld.

Последние новости Украины:

Трипсу на огурцах можно преодолеть: два самых бюджетных метода.

Как вырастить клубнику из семян: секрет хорошего урожая.

Как правильно высаживать помидоры в открытую почву: лучшие дни.