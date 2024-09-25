Воспользуйтесь последними теплыми днями, узнав, что посадить на даче в конце сентября, чтобы иметь хороший урожай в этом году.

Прохладные, но все равно прекрасные дни идеально подходят для активной посадки и планирования, поэтому узнайте, что посадить на даче в конце сентября.

Ищете вдохновение для посадки в сентябре? Поскольку мы наслаждаемся последними теплыми днями конца лета, а пиковый вегетационный период постепенно замедляется, это идеальное время, чтобы отправиться в огород.

Особенно важно максимально использовать все имеющееся пространство и время для посадки растений в небольших огородах.

Итак, что посадить на даче в конце сентября, чтобы иметь хороший урожай в этом году:

Зеленый лук. Посеянный сейчас зеленый лук даст вам прекрасное начало весеннего урожая. Узнайте, как выращивать зеленый лук и начать с семян в лотке для семян, а затем пересадить их на постоянное место, когда сеянцы станут достаточно большими, чтобы с ними можно было справиться.

Если у вас тенистый сад, зеленый лук также является одним из самых простых овощей для выращивания в тени .

Лук-шалот. У лука-шалота длительный цикл роста, поэтому посадка этих семян сейчас обеспечит урожай летом. Располагайте их на расстоянии 20 см друг от друга, оставляя 30 см между рядами. Накройте флисом или сеткой, чтобы защитить луковицы.

Шпинат. Вкусный, питательный и простой в выращивании, высаживайте выносливые зимние сорта шпината в сентябре для зимнего урожая. Универсальный овощ отлично подходит для добавления в согревающие карри, пироги или рагу.

Вы можете собирать листья шпината в течение 6-10 недель. Шпинат также является хорошей культурой для выращивания в контейнерах.

Редис. Благодаря своему свежему, перечному вкусу и красочной кожуре редис можно добавлять в салаты или запекать для придания ему более тонкого, землистого вкуса.

Чтобы успешно выращивать редис как быстрый и простой осенний урожай, необходимо обеспечить ему солнечное место на влажной, хорошо дренированной почве. При соблюдении этих условий редис может расти на большинстве типов почв.

Сентябрь — идеальный месяц для посадки редиса . Он быстро растет, поэтому сейте семена редиса экономно, но часто, чтобы наслаждаться непрерывным урожаем поздней осенью.

Репа. Если вы сделаете это рано, в начале месяца, еще останется время посеять репу для сбора урожая осенью или зимой.

Эту быстрорастущую культуру лучше всего сеять понемногу и часто. Выращивайте в прохладной, удерживающей влагу почве, на солнечном месте или в больших контейнерах, чтобы собирать урожай как молодые овощи — прекрасно подходят для жарки или использования в салатах.

Источник: homesandgardens.

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