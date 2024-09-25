К счастью, выращивать и размножить собственную ежевику не так уж и сложно, узнайте, как получить успешный урожай в следующем году.

В этой статье вы получите полезные советы садоводов, которые делятся с вами советами по выращиванию и размножению ежевики для успешного урожая.

Как ухаживать за растениями ежевики?

Все начинается с почвы. Ежевика предпочитает баланс pH от 5,5 до 7,0, но садоводы склоняются к более низкому значению.

Фактически, если ваша почва ближе к нейтральной (7,0), то мульчируйте ее сосновой соломой, чтобы добавить в почву больше кислоты.

Как и большинство летних ягод, ежевика любит впитывать солнце: для плодоношения ежевике необходимо не менее 8 часов прямого солнечного света.

Как размножить ежевику, чтобы получить успешный урожай в следующем году:

Ежевика плодовита. Вы можете обнаружить новые растения ежевики, прорастающие даже на несколько сантиметров

или два от исходного родительского растения. Вы можете срезать и размножить эти ренегатские молодые растения и пересадить их в другое место, или поделиться своими размножениями с друзьями и семьей, или продать другим садоводам, как только они укоренятся.

Существует несколько различных способов размножения ежевики. Мы рассмотрим два простых метода размножения ежевики: укоренение верхушки и черенкование ежевики.

Укоренение кончика ежевики:

Этот метод отлично подходит, если вы хотите быстро увеличить количество растений ежевики в своем саду.

Чтобы размножить ежевику с помощью верхушечного укоренения, возьмите верхушку одного побега (оставив ее прикрепленной к растению), потяните ее к земле и засыпьте землей.

Как только в течение следующих 2–3 недель у него разовьется собственная корневая система, вы можете отрезать новый размноженный побег от исходного растения — и вуаля, у вас есть совершенно новое, независимое растение!

Черенки: Берите секаторы и приступим к обрезке.

При выборе тростника для обрезки ежевики ищите совершенно новый тростник этого сезона. Это тростник, который не дает цветов или плодов. Отрежьте тростник, убедившись, что срез чистый. (Чем острее секатор, тем лучше.)

Возьмите новый черенок и закопайте его на небольшую глубину в почвенную смесь. Поливайте так, чтобы почва была влажной.

Высаживайте новые размноженные растения ежевики в открытый сад осенью или после того, как пройдут последние весенние заморозки.

Источник: stoneycreekfarmtennessee.

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