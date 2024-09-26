Если вы когда-нибудь задумывались, как размножить персик из косточки, чтобы иметь урожайное дерево, здесь вы найдете ответ.

Садоводы назвали все действенные лайфхаки, которые вам нужно знать, чтобы размножить персик из косточки и иметь урожайное дерево.

Многие садоводы задавались вопросом, как размножить косточку персика после того, как они насладились одним из этих восхитительных летних фруктов.

Для начала вам нужно извлечь косточку из персика. Высушите косточки из персиков в течение нескольких дней.

После того, как они высохнут, используйте орехокол или плоскогубцы, чтобы извлечь настоящее семя внутри, оно похоже на миндаль.

Если вы размножаете персик из косточки осенью, вы можете либо посадить семена прямо в подготовленную грядку на открытом воздухе, либо поместить семена в холодильник на четыре месяца.

Как прорастить косточку персика?

Через месяц в холодильнике выньте косточки персика и замочите их на ночь. Затем поместите их в пластиковый пакет, наполненный влажной почвой, и положите обратно в холодильник.

Вы также можете положить косточки персика во влажное бумажное полотенце в закрытом пакете.

Чтобы размножить персик из косточки, проверяйте семена каждый месяц. Прорастание может занять от нескольких недель до нескольких месяцев — если вам повезет. Фактически, они могут вообще не прорасти, поэтому лучше попробовать несколько сортов. В конце концов, один из них прорастет.

Как только косточки персика прорастут, держите их в холодильнике, пока температура на улице не станет достаточно теплой для высадки новых саженцев.

Как посадить косточку персика?

Косточкам персика требуется хорошо дренируемая почва со средним pH. Типичные пакетированные почвы для горшечных культур подойдут хорошо. Как только у ваших косточок персика появится много корней, посадите их в горшки за пять недель до даты последнего заморозка в вашем регионе .

Посадите семена персика, то есть ,косточку персика, на глубину, вдвое превышающую их длину, примерно на 8–10 см.

Будьте осторожны, чтобы не повредить корни, когда вы помещаете семена в почву, и хорошо полейте, чтобы помочь семенам укорениться. Не забывайте регулярно поливать.

Источник: gardeningknowhow.

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