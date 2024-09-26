Садоводы поделились хитростями, как обрезать смородину осенью для максимального урожая уже в следующем году.

Обрезку смородины лучше всего проводить, когда растение находится в состоянии покоя, но можно начать обрезку и после того, как растение закончит плодоносить, в конце лета или в начале осени.

Как обрезать смородину осенью для максимального урожая:

Используя острый, чистый секатор, начните с удаления мертвой, больной или поврежденной древесины.

Черная смородина плодоносит на новых ветках, а старые ветки больше не плодоносят.

Старые ветки легко определить, они толстые и темного цвета. Новые ветки тоньше и намного светлее. Обрежьте старые ветки у основания.

Наконец, обрежьте, чтобы сохранить круглую открытую форму. Это обеспечит легкость ухода за растением в следующем сезоне.

Как обрезать черную смородину осенью для максимального урожая:

Черную смородину следует обрезать весной, зимой или осенью после последнего сбора урожая.

Черная смородина образует бутоны как на новых, так и на старых ветвях. Если у вас старый и заросший куст, вы можете омолодить его, обрезав примерно до 5–10 см над землей.

Вы обрезаете его, удаляя мертвые или больные ветви смородины, а также слабые побеги и свисающие ветви.

Также обрезайте поврежденные и перекрещивающиеся побеги смородины, чтобы к кусту поступал свет и воздух.

Обрезайте как можно ближе к земле. Каждый год удаляйте одну треть самых старых стеблей. Обязательно оставьте крепкий бутон на каждом стебле смородины.

Источник: nelsongarden.

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