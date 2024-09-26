Обрезку смородины лучше всего проводить, когда растение находится в состоянии покоя, но можно начать обрезку и после того, как растение закончит плодоносить, в конце лета или в начале осени.
Как обрезать смородину осенью для максимального урожая:
Используя острый, чистый секатор, начните с удаления мертвой, больной или поврежденной древесины.
Черная смородина плодоносит на новых ветках, а старые ветки больше не плодоносят.
Старые ветки легко определить, они толстые и темного цвета. Новые ветки тоньше и намного светлее. Обрежьте старые ветки у основания.
Наконец, обрежьте, чтобы сохранить круглую открытую форму. Это обеспечит легкость ухода за растением в следующем сезоне.
Как обрезать черную смородину осенью для максимального урожая:
Черную смородину следует обрезать весной, зимой или осенью после последнего сбора урожая.
Черная смородина образует бутоны как на новых, так и на старых ветвях. Если у вас старый и заросший куст, вы можете омолодить его, обрезав примерно до 5–10 см над землей.
Вы обрезаете его, удаляя мертвые или больные ветви смородины, а также слабые побеги и свисающие ветви.
Также обрезайте поврежденные и перекрещивающиеся побеги смородины, чтобы к кусту поступал свет и воздух.
Обрезайте как можно ближе к земле. Каждый год удаляйте одну треть самых старых стеблей. Обязательно оставьте крепкий бутон на каждом стебле смородины.
Источник: nelsongarden.
Читайте также:
Как правильно подкормить редиску и не испортить урожай: популярные ошибки
Вырастет сочная и хрустящая: чем подкормить капусту после высадки в открытый грунт
Не пропустите важный срок: какие фруктовые деревья нужно обрезать весной для хорошего урожая