Надежные и простые в выращивании бобы фасоли дают богатые урожаи, узнайте, как сохранить их на семена.

Фасоль лучше всего растет на полном солнце, посаженные в хорошо дренированную и теплую почву, однако стоит знать, как сохранить фасоль на семена для роскошного урожая в следующем году.

Плоды фасоли растений раскрываются при созревании, но стручки большинства сортов обычных бобов можно оставить на растении для полного высыхания, не опасаясь потерять семена из-за растрескивания.

Стручки фасоли можно собирать вручную, или можно срезать целые растения у основания.

Большинство садоводов собирают плоды вьющейся фасоли вручную по мере их созревания, и даже если целые кустовые растения фасоли собираются только ради семян, ручной сбор стручков является обычным явлением в масштабах домашнего сада.

Как сохранить фасоль на семена для роскошного урожая:

Если урожай фасоли собран до того, как стручки станут коричневыми и бумажными, их следует оставить сушиться на сетках или ландшафтной ткани в защищенном месте, пока семена не станут слишком твердыми, чтобы их можно было раздавить ногтем.

Очистка и обработка фасоли. Если стручки фасоли не полностью высохли до первых заморозков, выдерните растения и просушите их в помещении. Когда стручки фасоли полностью высохнут, разломите их, чтобы высвободить семена.

Отделите семена фасоли. Храните бобы в прохладном, темном и сухом месте и всегда держите их в герметичном контейнере, чтобы не допустить попадания влаги и сырости. В таких условиях можно ожидать, что семена бобов проживут 3–4 года.

Источник: seedsavers.

Читайте также:

Как правильно подкормить редиску и не испортить урожай: популярные ошибки

Вырастет сочная и хрустящая: чем подкормить капусту после высадки в открытый грунт

Не пропустите важный срок: какие фруктовые деревья нужно обрезать весной для хорошего урожая