Хитрость заключается в том, чтобы поступать так, как делали наши предки, и сохранить урожай овощей до весны.

Если у вас избыток продуктов, и вы не можете съесть все сразу, есть множество способов сохранить выращенный вами урожай овощей, раскрыты секреты огородников.

Итак, как сохранить урожай овощей до весны?

Корнеплоды и верхушки можно хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, например, в сарае или гараже. Не храните корнеплоды в очень сухом месте, иначе они сморщатся. Использовать в течение шести месяцев.

Подходит для картофеля основных культур , моркови , пастернака , лука , груш и яблок.

Корнеплоды: Удалите листья и стряхните рыхлую землю. Храните в слоях влажного песка в темном сарае.

Картофель: высушите на солнце, чтобы кожица стала твердой, затем храните в мешках из мешковины в темном месте. Регулярно проверяйте на наличие признаков гниения.

Лук: Высушите на солнце, затем вялите на веранде или в свободной комнате, пока кожица не станет бумажной. Сплетите их в жгуты. Узнайте больше о хранении лука.

Как сохранить урожай овощей и яблок до весны:

Заверните неповрежденные яблоки в газету и храните их в коробках в сарае. Узнайте больше о хранении яблок .

Низкие температуры подавляют рост бактерий. Бланшировка перед заморозкой также убивает бактерии и сохраняет содержание витаминов. Использовать в течение шести месяцев.

Подходит для: корнеплодов, лука , яблок, груш, слив, малины , крыжовника , смородины , томатов , стручков, кукурузы , капусты.

Как сохранить урожай ягод до весны:

Смородина и малина: заморозьте смородину на ветках и ягоды на лотках перед упаковкой.

Брюссельская капуста , фасоль и брокколи: бланшировать в кипящей воде сразу после сбора. Быстро остудить, затем высушить и упаковать в пакеты.

Яблоки и сливы: нарежьте яблоки и сливы, смешайте с лимоном и сахаром, затем заморозьте. Или выжмите сок и заморозьте в небольших количествах (так же можно сделать с грушами).

Как сохранить урожай овощей до весны? Подойдет сушка.

Высушивание овощей и фруктов предотвращает размножение бактерий и усиливает вкус. Вы можете купить дегидратор, использовать духовку на слабом огне или повесить урожай на веревке. Использовать в течение шести месяцев.

Подходит для: лука , яблок, груш, слив, томатов, малины , клубники, стручков и початков.

Яблоки: удалите сердцевину, затем нарежьте кольцами и замочите в соленой воде. Нанизывайте кольца на веревку в помещении на большом расстоянии друг от друга в течение трех-пяти дней. Используйте эту технику также для чили и грибов, но время сушки будет разным.

Помидоры: разрезать пополам, посыпать солью и высушить на пергаменте в духовке. Хранить в банках с оливковым маслом.

Лук: нарежьте лук ломтиками, опустите в кипящую воду на 30 секунд, затем высушите на противнях.

Источник: gardenersworld.

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