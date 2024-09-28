Если у вас избыток продуктов, и вы не можете съесть все сразу, есть множество способов сохранить выращенный вами урожай овощей, раскрыты секреты огородников.
Итак, как сохранить урожай овощей до весны?
Корнеплоды и верхушки можно хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, например, в сарае или гараже. Не храните корнеплоды в очень сухом месте, иначе они сморщатся. Использовать в течение шести месяцев.
Подходит для картофеля основных культур , моркови , пастернака , лука , груш и яблок.
Корнеплоды: Удалите листья и стряхните рыхлую землю. Храните в слоях влажного песка в темном сарае.
Картофель: высушите на солнце, чтобы кожица стала твердой, затем храните в мешках из мешковины в темном месте. Регулярно проверяйте на наличие признаков гниения.
Лук: Высушите на солнце, затем вялите на веранде или в свободной комнате, пока кожица не станет бумажной. Сплетите их в жгуты. Узнайте больше о хранении лука.
Как сохранить урожай овощей и яблок до весны:
Заверните неповрежденные яблоки в газету и храните их в коробках в сарае. Узнайте больше о хранении яблок .
Низкие температуры подавляют рост бактерий. Бланшировка перед заморозкой также убивает бактерии и сохраняет содержание витаминов. Использовать в течение шести месяцев.
Подходит для: корнеплодов, лука , яблок, груш, слив, малины , крыжовника , смородины , томатов , стручков, кукурузы , капусты.
Как сохранить урожай ягод до весны:
Смородина и малина: заморозьте смородину на ветках и ягоды на лотках перед упаковкой.
Брюссельская капуста , фасоль и брокколи: бланшировать в кипящей воде сразу после сбора. Быстро остудить, затем высушить и упаковать в пакеты.
Яблоки и сливы: нарежьте яблоки и сливы, смешайте с лимоном и сахаром, затем заморозьте. Или выжмите сок и заморозьте в небольших количествах (так же можно сделать с грушами).
Как сохранить урожай овощей до весны? Подойдет сушка.
Высушивание овощей и фруктов предотвращает размножение бактерий и усиливает вкус. Вы можете купить дегидратор, использовать духовку на слабом огне или повесить урожай на веревке. Использовать в течение шести месяцев.
Подходит для: лука , яблок, груш, слив, томатов, малины , клубники, стручков и початков.
Яблоки: удалите сердцевину, затем нарежьте кольцами и замочите в соленой воде. Нанизывайте кольца на веревку в помещении на большом расстоянии друг от друга в течение трех-пяти дней. Используйте эту технику также для чили и грибов, но время сушки будет разным.
Помидоры: разрезать пополам, посыпать солью и высушить на пергаменте в духовке. Хранить в банках с оливковым маслом.
Лук: нарежьте лук ломтиками, опустите в кипящую воду на 30 секунд, затем высушите на противнях.
Источник: gardenersworld.
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