Больно смотреть, как урожай свежих помидоров гниет, когда вы вкладываете столько труда в их выращивание и поддержание здоровья растений, поэтому важно знать о правилах их сохранения.
Не волнуйтесь, все огородники, которые много лет имели дело со слишком большим урожаем помидоров одновременно, поддержат вас.
Существует бесконечное множество способов, как сохранить урожай свежих помидоров к зиме.
Лучшие методы длительного хранения помидоров — консервирование, сушка или приготовление консервированных блюд, таких как сальса, соус для пасты, приправа или кетчуп.
После того, как помидоры будут запечатаны в герметичную банку, они прослужат вам всю зиму и даже дольше.
Заморозка помидоров -это, без сомнения, самый простой способ консервации помидоров. Если у вас есть место в морозильной камере, вы можете просто вымыть помидоры, положить их в пакет или контейнер и положить в морозилку.
Если вы предпочитаете помидоры для соусов без кожицы, есть два способа сделать это.
Вы можете бланшировать помидоры в кипящей воде в течение минуты, а затем выбросить их в холодную ледяную воду. Кожура снимется довольно легко, затем просто положите их в пакеты или контейнеры и заморозьте.
Соус для пасты из урожая свежих помидоров.
Приготовление соуса для пасты — отличный способ сохранить помидоры, а также он позволяет быстро и легко приготовить еду в те вечера, когда вам не хочется готовить.
Чтобы сохранить урожай свежих помидоров к зиме, можно приготовться вяленые на солнце помидоры.
Вяление помидоров на солнце — простой, но эффективный способ продлить срок их хранения. Эти деликатесы полны вкуса и отлично дополняют соусы, блюда из пасты, жаркое и сэндвичи.
Источник: primexgardencenter.
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