Баклажаны — еще один из теплолюбивых овощей, который погибнет при первых сильных заморозках, поэтому нужно знать, как их заморозить на зиму.

Если вы еще не припасли баклажаны на зиму, сейчас самое время, узнайте, как заморозить урожай с помощью хитростей, которыми поделились хозяйки.

К счастью, баклажаны на самом деле очень легко заморозить. Вы можете просто нарезать баклажаны сырыми и положить в морозилку, но так баклажаны пролежат всего около 3 месяцев (если вы это сделаете, не размораживайте их перед использованием).

Но баклажаны несложно быстро приготовить, и они будут храниться в морозилке до 9 месяцев.

Как на зиму заморозить урожай баклажанов:

1. Измельчите баклажаны в пюре, затем заморозьте (примерно на 10 минут).

Этот метод лучше всего подходит, если вы любите добавлять баклажаны в различные блюда и не против, если они будут протертыми.

Вымойте и высушите баклажаны. Удалите зеленую верхушку.

Вилкой проткните кожуру. Затем поставьте в микроволновку на 4 минуты на высокой мощности или пока не почувствуете, что он становится мягким.

Дайте баклажанам остыть. Затем измельчите их до однородной массы в блендере или кухонном комбайне.

Разложите в пакеты для заморозки, тарелки, формочки для кексов или лотки для льда и заморозьте.

Вы также можете добавить специи, когда смешиваете баклажаны.

2. Чтобы на зиму заморозить урожай баклажанов, их можно бланшировать.

Этот метод лучше всего подходит, если вы хотите приготовить блюда, например, запеканку из баклажанов, или просто хотите их позже поджарить. Только имейте в виду, что баклажаны не будут хорошо держать форму после заморозки

Вымойте и очистите баклажаны. Если вы используете японские баклажаны (длинные и тонкие), вам не нужно их очищать.

Наполните большую кастрюлю водой на 2/3 и поставьте ее кипятиться. Если вы не собираетесь готовить много баклажанов, используйте кастрюлю поменьше.

Нарежьте баклажаны ломтиками.

Как только вода закипит, положите в нее ломтики баклажанов.

Оставьте баклажаны в кипящей воде на 4 минуты. Затем быстро выньте их из воды и охладите с помощью льда или холодной воды.

Охлаждение баклажанов не даст им перевариться и превратиться в кашу на вас. Вы можете либо вынуть баклажаны из воды шумовкой или вилкой (для больших ломтиков), либо просто выложить все в сито для пасты и положить сверху лед.

После охлаждения разложите ломтики баклажана в один слой на противне для выпечки/печенья, чтобы они не слиплись при замерзании. Если вы хотите сделать несколько слоев на одном противне, разделите их листом пергаментной бумаги.

Вот и все! Когда ломтики баклажанов станут мягкими и замороженными, вы можете разложить их по тарелкам или пакетам для заморозки.

Источник: greenhartfarms.

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