Хозяйки поделились уловками щедрого урожая, и рассказали, как правильно сажать лук севок осенью.

Купите лук-севок в сентябре для посадки в конце сентября - конце октября.

Семена лука-севка доступны, но процедура гораздо более длительная, и сеточки определенно лучше всего подходят для этого времени года.

Урожай лука будет готов к уборке в июне.

Лук осенней посадки — это культура, не требующая особого ухода. Посадите ее, прополите, а затем соберите урожай.

Им требуется место, полностью освещенное солнцем.

Гниение зимой — главная проблема этой культуры. Учитывая это, следует избегать заболоченных и/или тяжелых почв. Ознакомьтесь с разделом ниже о том, как избежать гниения, чтобы узнать о наших основных советах по зимовке лука в тяжелой почве.

Лук осенней посадки обычно готов на месяц-шесть недель раньше обычных типов. Он плохо хранится, максимум четыре недели.

Как правильно сажать лук севок осенью:

Ключевые периоды — с сентября по ноябрь, а затем с марта по июнь. В течение первого месяца после посадки они чувствуют сокращение дней и будут использовать всю энергию солнца для формирования корневой системы

С ноября по начало марта лук будет находиться в спячке, в основном просто ожидая раннего весеннего солнца, чтобы разбудить его. Когда наступит весна, сочетание удлинения дней и большего тепла позволит им нарастить листву и увеличить луковицу, используя сформировавшуюся корневую систему.

Следующее требование — относительно твердая, но не уплотненная почва, которая хорошо дренируется.

Твердая почва позволяет корням закрепить растение и позволяет ему выдерживать зимнюю погоду. Хороший дренаж необходим, потому что если луковицы будут стоять в воде зимой, они сгниют.

Идеальная практика для того, как правильно сажать лук севок осенью — перекопать землю за месяц или более до посадки лука-севка. Это позволит почве осесть и слегка уплотниться.

В то же время вносите в землю хорошо перепревший компост (не новый навоз или только частично перепревший компост) по мере перекопки. Идеальный вариант — отработанные помидоры и/или компост.

Лук нельзя выращивать на той же земле, где лук (или растения того же семейства, такие как лук-порей, чеснок, морковь, свекла и т. д.) выращивался в предыдущем сезоне. Ознакомьтесь с нашим простым для понимания объяснением севооборота здесь, если у вас есть какие-либо сомнения.

Источник: gardenfocused.

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