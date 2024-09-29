Хозяйки поделились уловками щедрого урожая, и рассказали, как правильно сажать лук севок осенью.
Купите лук-севок в сентябре для посадки в конце сентября - конце октября.
Семена лука-севка доступны, но процедура гораздо более длительная, и сеточки определенно лучше всего подходят для этого времени года.
Урожай лука будет готов к уборке в июне.
Лук осенней посадки — это культура, не требующая особого ухода. Посадите ее, прополите, а затем соберите урожай.
Им требуется место, полностью освещенное солнцем.
Гниение зимой — главная проблема этой культуры. Учитывая это, следует избегать заболоченных и/или тяжелых почв. Ознакомьтесь с разделом ниже о том, как избежать гниения, чтобы узнать о наших основных советах по зимовке лука в тяжелой почве.
Лук осенней посадки обычно готов на месяц-шесть недель раньше обычных типов. Он плохо хранится, максимум четыре недели.
Как правильно сажать лук севок осенью:
Ключевые периоды — с сентября по ноябрь, а затем с марта по июнь. В течение первого месяца после посадки они чувствуют сокращение дней и будут использовать всю энергию солнца для формирования корневой системы
С ноября по начало марта лук будет находиться в спячке, в основном просто ожидая раннего весеннего солнца, чтобы разбудить его. Когда наступит весна, сочетание удлинения дней и большего тепла позволит им нарастить листву и увеличить луковицу, используя сформировавшуюся корневую систему.
Следующее требование — относительно твердая, но не уплотненная почва, которая хорошо дренируется.
Твердая почва позволяет корням закрепить растение и позволяет ему выдерживать зимнюю погоду. Хороший дренаж необходим, потому что если луковицы будут стоять в воде зимой, они сгниют.
Идеальная практика для того, как правильно сажать лук севок осенью — перекопать землю за месяц или более до посадки лука-севка. Это позволит почве осесть и слегка уплотниться.
В то же время вносите в землю хорошо перепревший компост (не новый навоз или только частично перепревший компост) по мере перекопки. Идеальный вариант — отработанные помидоры и/или компост.
Лук нельзя выращивать на той же земле, где лук (или растения того же семейства, такие как лук-порей, чеснок, морковь, свекла и т. д.) выращивался в предыдущем сезоне. Ознакомьтесь с нашим простым для понимания объяснением севооборота здесь, если у вас есть какие-либо сомнения.
Источник: gardenfocused.
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