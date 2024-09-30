Садоводы назвали правила хорошего урожая смородины и чем ее подкормить осенью для отличного урожая.

Для черной смородины идеальным является сбалансированное удобрение, также по возможности лучше подготовить участок за несколько недель до посадки.

За это время почва должна осесть, кроме того, нужно удалить все сорняки, но эту задачу невозможно полностью выполнить за один раз.

В наши дни можно сажать смородину круглый год.

Посадка кустов смородины с голыми корнями в период покоя, с октября по апрель, предпочтительнее, потому что кусты укореняются, не требуя особого вмешательства или последующего ухода и не испытывая большого шока в это время.

Кусты черной смородины нуждаются в поливе и подкормке. Весной подкармливайте удобрением с высоким содержанием калия. Важно бороться с сорняками в период вегетации.

Чем подкормить смородину осенью?

Для черной смородины идеальным является сбалансированное удобрение осенью, например, соотношение NPK 10-10-10.

Вносите его ранней весной, чтобы запустить рост, повторяя каждые 4-6 недель до конца лета.

Это способствует росту, улучшает плодоношение и укрепляет общее здоровье.

Используйте 1/4 стакана на растение, равномерно распределяя его вокруг корневой зоны, но не касаясь стебля.

Избыточная подкормка может навредить черной смородине, вызывая ожог корней или чрезмерный рост листьев в ущерб плодам. Когда черная смородина входит в состояние покоя осенью, прекратите удобрение, чтобы избежать нового роста, уязвимого к морозам.

Всегда поливайте черную смородину после подкормки, чтобы способствовать усвоению питательных веществ.

Источник: picturethisai.

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