Украинцам рассказали, чем подкормить яблони осенью для максимального урожая, узнайте советы профессионалов.

Яблони, выращиваемые для производства фруктов, потребляют много энергии, ежегодная обрезка и подкормка осенью являются неотъемлемой частью выращивания.

Хотя яблони умеренно потребляют большинство питательных веществ, они потребляют много калия и кальция.

Таким образом, их следует применять каждый год при подкормке яблонь, но как насчет других питательных веществ? Читайте дальше, чтобы узнать, как удобрять яблони.

Чем подкормить яблони осенью для максимального урожая?

Как уже упоминалось, вполне вероятно, что яблоне понадобятся как кальциевые, так и калийные подкормки ежегодно.

Как правило, все плодовые деревья процветают при pH почвы от 6,0 до 6,5.

Если вы только что сажаете саженец яблони, добавьте щепотку костной муки или стартового удобрения, смешанного с водой.

Через три недели удобрите яблоню, распределив 227 г 10-10-10 по кругу на расстоянии 46–61 см от ствола.

Чем подкормить яблони осенью:

Прежде чем подкормить яблони, знайте свои границы. Взрослые деревья имеют большую корневую систему, которая может простираться наружу в 1 ½ раза больше диаметра полог.

Подкормку для яблонь необходимо равномерно распределить по поверхности, начиная с 31 см от ствола и выходя далеко за пределы капельной линии.

Лучшее время для подкормки яблони — осень, когда листья опадут.

Если вы удобряете яблони 10-10-10, вносите из расчета 454 г на 2,5 см диаметра ствола, измеренного на высоте 31 см от земли. Максимальное количество используемого 10-10-10 составляет 1 кг в год.

Источник: gardeningknowhow.

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