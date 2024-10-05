Во Львове водитель трамвая, совершая посадку и высадку пассажиров, не заметил, как дверь зажала одну из пассажирок, и продолжил движение.

Об этом говорится в решении суда, обнародованном 2 октября.

Подробности инцидента

19 июня 2024 года водитель трамвая, обслуживавший один из маршрутов во Львове, производил высадку пассажиров на площади Кропивницкого. Во время этого одна из выходивших из трамвая пассажирок оказалась зажатой дверью. Водитель не заметил этого и начал движение, что привело к падению женщины из трамвая. В результате потерпевшая получила вывих плеча и закрытый вывих плечевого сустава.

Какое решение принял суд

На суде водитель признал свою вину и выразил раскаяние. Пострадавшая в результате инцидента пенсионерка заявила, что не имеет претензий к водителю, после чего он согласился выплатить ей моральную компенсацию.

Однако, учитывая все обстоятельства дела, Галицкий районный суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или использование транспорта, повлекшее телесные повреждения средней тяжести). Водителю назначили год ограничения свободы с запретом на вождение, заменив наказание на испытательный срок. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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