Опытные садоводы дали несколько советов по посадке и выращивании крокусов осенью.

Очаровательное дополнение к вашей осенней клумбе, луковицы осенних крокусов добавляют уникальный цвет, поэтому следует знать несколько нюансов по посадке крокусов осенью.

Посадка крокусов осенью, появились лучшие советы садоводам:

Крокус развивается из клубнелуковицы, которую следует высаживать в конце лета или в начале осени на глубине от 5-10 см под поверхностью почвы.

Цветы крокусов, как правило, нежные и должны быть защищены, поэтому размещайте их под низкорослыми растениями или даже среди газона.

Крокус растет в самых разных местах, от полного солнца до полутени. После посадки уход за безвременником практически не требуется.

Хотя крокусам может потребоваться немного воды в засушливых условиях, они в основном не требуют ухода. Если ваш осенний крокус посажен среди травы, дайте листве отмереть перед стрижкой.

Главное, что следует помнить при размещении луковиц крокуса, — это то, что в каждом слое необходимо следить за тем, чтобы луковицы не располагались непосредственно над луковицами в слое ниже.

Если вы сажаете луковицы крокуса на грядке, бордюре или на участке с травой, вам придется сделать лунки для луковиц.

Конечно, можно использовать просто небольшой совок для посадки крокусов, но если вы сажаете большее количество крокусов, это будет довольно трудоемко, и вам, возможно, придется воспользоваться ямкокопателем или сажалкой для луковиц.

Глубина посадки луковиц зависит от конкретного сорта и размера луковиц.

Обычно луковицы крокусов высаживают на глубину 7–12 см.

Наконец, когда луковицы окажутся в выбранном вами месте, засыпьте их почвой или питательной средой, аккуратно утрамбовывая их на месте.

Источник: horticulture.

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