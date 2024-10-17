Хороший ночной сон приносит много пользы для здоровья, но не все могут себе это позволить, узнайте, как лечить бессонницу в домашних условиях без таблеток.

Многие люди страдают от расстройства сна, которое вызывает бессонницу, трудности с засыпанием и многое другое, поэтому важно знать, как лечить бессонницу в домашних условиях без таблеток.

Вот несколько домашних средств от бессонницы.

1. Медитация.

Чтобы лечить бессонницу в домашних условиях без таблеток попробуйте медитацию осознанности — это когда вы дышите медленно, размеренно, сидя в тишине.

Вы будете следить за своим дыханием, своим телом, своими мыслями, тем, как вы себя чувствуете на протяжении всего процесса.

2. Повторяйте позитивные утверждения, пред сном.

Повторение мотивирующих цитат и высказываний может помочь вам сосредоточиться и успокоить свой разум. Эти высказывания создают ощущение расслабления, успокаивая разум.

3. Упражнение могут помочь вам лечить бессонницу в домашних условиях без таблеток.

Упражнения улучшают общее самочувствие, настроение, дают больше энергии, способствуют снижению веса и способствуют лучшему сну.

4. Массаж имеет много преимуществ для людей с бессонницей, улучшая качество сна и дневную дисфункцию. В то же время этот метод также работает для уменьшения тревожности, боли и депрессии.

5. Магний — это природный минерал, который может помочь мышцам расслабиться и снять стресс. Обогащение магнием рекомендуется людям, которые часто страдают бессонницей.

Другие домашние средства от бессонницы

Некоторые изменения образа жизни также могут помочь с симптомами бессонницы, например:

Избегайте стимуляторов, которые нарушают сон, таких как никотин, кофеин и алкоголь. Ешьте легкую пищу на ночь и ешьте как минимум за два часа до сна. Делайте упражнения.

Принимайте горячий душ, когда у вас бессонница. Избегайте использования электронных устройств с синими экранами за один-два часа до сна. Освещение в спальне должно быть мягким и тихим.

Ложитесь спать только тогда, когда почувствуете себя действительно сонным.

Постоянная бессонница может быть признаком ряда заболеваний. Поэтому, если у вас тяжелая бессонница со следующими симптомами, вам следует обратиться к врачу.

Источник: vinmec.

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