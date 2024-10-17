Многие люди страдают от расстройства сна, которое вызывает бессонницу, трудности с засыпанием и многое другое, поэтому важно знать, как лечить бессонницу в домашних условиях без таблеток.
Вот несколько домашних средств от бессонницы.
1. Медитация.
Чтобы лечить бессонницу в домашних условиях без таблеток попробуйте медитацию осознанности — это когда вы дышите медленно, размеренно, сидя в тишине.
Вы будете следить за своим дыханием, своим телом, своими мыслями, тем, как вы себя чувствуете на протяжении всего процесса.
2. Повторяйте позитивные утверждения, пред сном.
Повторение мотивирующих цитат и высказываний может помочь вам сосредоточиться и успокоить свой разум. Эти высказывания создают ощущение расслабления, успокаивая разум.
3. Упражнение могут помочь вам лечить бессонницу в домашних условиях без таблеток.
Упражнения улучшают общее самочувствие, настроение, дают больше энергии, способствуют снижению веса и способствуют лучшему сну.
4. Массаж имеет много преимуществ для людей с бессонницей, улучшая качество сна и дневную дисфункцию. В то же время этот метод также работает для уменьшения тревожности, боли и депрессии.
5. Магний — это природный минерал, который может помочь мышцам расслабиться и снять стресс. Обогащение магнием рекомендуется людям, которые часто страдают бессонницей.
Другие домашние средства от бессонницы
Некоторые изменения образа жизни также могут помочь с симптомами бессонницы, например:
Избегайте стимуляторов, которые нарушают сон, таких как никотин, кофеин и алкоголь. Ешьте легкую пищу на ночь и ешьте как минимум за два часа до сна. Делайте упражнения.
Принимайте горячий душ, когда у вас бессонница. Избегайте использования электронных устройств с синими экранами за один-два часа до сна. Освещение в спальне должно быть мягким и тихим.
Ложитесь спать только тогда, когда почувствуете себя действительно сонным.
Постоянная бессонница может быть признаком ряда заболеваний. Поэтому, если у вас тяжелая бессонница со следующими симптомами, вам следует обратиться к врачу.
Источник: vinmec.
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