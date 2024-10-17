Есть несколько простых, но действенных методов, которые могут помочь быстро поднять ваше давление дома самостоятельно.

Внезапное падение артериального давления может вызвать головокружение, обморок или потерю сознания, поэтому важно знать, как дома поднять давление самостоятельно.

В некоторых случаях низкое давление может быть признаком проблем со здоровьем или необходимости оказания неотложной медицинской помощи.

В этой статье обсуждается, как поднять артериальное давление дома самостоятельно.

Артериальное давление, которое падает, когда вы встаете из положения сидя или лежа, называется постуральной или ортостатической гипотензией.

Как дома поднять давление самостоятельно:

Выполнение контрприема: сжатие кулака, скрещивание ног или напряжение ягодиц может улучшить приток крови и повысить артериальное давление.

Выпить чашечку кофе: Кофе с кофеином может вызвать быстрое повышение артериального давления. Эффект обычно быстрый и выравнивается в течение нескольких часов.

Ожидание: Когда вы чувствуете головокружение или дурноту , сядьте и подождите несколько минут. Затем медленно вставайте, при необходимости подкрепляя себя.

Следующие действия могут помочь сократить количество эпизодов низкого артериального давления:

Пейте воду перед едой: Обезвоживание иногда может привести к падению артериального давления.

Чтобы дома поднять давление самостоятельно, старайтесь выпивать от шести до восьми стаканов воды или низкокалорийных напитков в день, если только ваш лечащий врач не порекомендовал вам ограничить потребление жидкости.

Меньше еды: Меньшие порции пищи с меньшей вероятностью приведут к падению артериального давления. Вы можете перейти от трех приемов пищи в день к шести или семи меньшим порциям.

Отдых после еды для того, чтобы дома поднять давление самостоятельно: Ваше кровяное давление может достичь самой низкой точки через полчаса или час после еды.

Сидите или ложитесь в это время, чтобы избежать головокружения. Вставайте медленно и готовьтесь, если вы чувствуете головокружение.

Физическая активность: Избегайте стоять или сидеть в одном положении слишком долго.

Источник: verywellhealth.

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