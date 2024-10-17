Даже без войны у детей также бывает стресс, самые разнообразные семейные конфликты, проблемы в школе, в социальных отношениях со сверстниками и так далее, поэтому важн знать, как помочь ребенку справиться.

Об этом сообщил на своем youtube-канале доктор Евгений Комаровский.

Ддлительный стресс у наших детей последние 5,5-6 лет, коронавирус, плюс война - он может способствовать возникновению проблем и с физическим, и с психическим здоровьем.

И на фоне этого стресса у детей может возникнуть ожирение, высокое давление, проблемы с иммунной защитой и очевидные нарушения психики - тревожность, депрессия - всё это затрагивает и детский возраст.

школа, дети

Что могут сделать взрослые и как они должны себя вести для того, чтобы помочь ребенку справиться со стрессом?

По словам Комаровского, самый эффективный способ лечения болезни - это устранение фактора, который вызвал болезнь. Конечно же облегчение стресса связанного с войной очень сложно реализовать, не устранив фактор войны, эмиграции, тревог, обстрела, ожидания звонка папы и так далее.

Ве эти факторы устранить невозможно, но есть возможности облегчить состояние ребёнка.

Как помочь ребенку справиться со стрессом?

  • Первое - максимально следуем режиму режиму во всём, особенно режиму сна, особенно по выходным.
  • Далее планирование всего, малый горизонт планирования - дети должны чего-то конкретного ждать и то чего они ждут - должно реализовываться.
  • Третье - повседневные дела сами себя не сделают, нет никаких исключений - делаем вместе всё, что можем делать вместе.
  • Даем ребенку много выполнимых заданий - помогаем только тогда, когда нельзя не помочь.
  • Благодарим детей за все, что они делают.
  • Контролируем базовые физиологические потребности.
  • Максимально возможная физическая активность.
  • Обсуждение стрессовых ситуаций.
  • Обсуждение правил безопасности.
  • Детям нужно быть на свежем воздухе.
  • Письменные практики, например, пусть ребенок опишет, что его беспокоит.
  • Стимуляция позитивного мышления.
  • Родители должны заботиться о себе.

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