Даже без войны у детей также бывает стресс, самые разнообразные семейные конфликты, проблемы в школе, в социальных отношениях со сверстниками и так далее, поэтому важн знать, как помочь ребенку справиться.
Об этом сообщил на своем youtube-канале доктор Евгений Комаровский.
Ддлительный стресс у наших детей последние 5,5-6 лет, коронавирус, плюс война - он может способствовать возникновению проблем и с физическим, и с психическим здоровьем.
И на фоне этого стресса у детей может возникнуть ожирение, высокое давление, проблемы с иммунной защитой и очевидные нарушения психики - тревожность, депрессия - всё это затрагивает и детский возраст.
Что могут сделать взрослые и как они должны себя вести для того, чтобы помочь ребенку справиться со стрессом?
По словам Комаровского, самый эффективный способ лечения болезни - это устранение фактора, который вызвал болезнь. Конечно же облегчение стресса связанного с войной очень сложно реализовать, не устранив фактор войны, эмиграции, тревог, обстрела, ожидания звонка папы и так далее.
Ве эти факторы устранить невозможно, но есть возможности облегчить состояние ребёнка.
Как помочь ребенку справиться со стрессом?
- Первое - максимально следуем режиму режиму во всём, особенно режиму сна, особенно по выходным.
- Далее планирование всего, малый горизонт планирования - дети должны чего-то конкретного ждать и то чего они ждут - должно реализовываться.
- Третье - повседневные дела сами себя не сделают, нет никаких исключений - делаем вместе всё, что можем делать вместе.
- Даем ребенку много выполнимых заданий - помогаем только тогда, когда нельзя не помочь.
- Благодарим детей за все, что они делают.
- Контролируем базовые физиологические потребности.
- Максимально возможная физическая активность.
- Обсуждение стрессовых ситуаций.
- Обсуждение правил безопасности.
- Детям нужно быть на свежем воздухе.
- Письменные практики, например, пусть ребенок опишет, что его беспокоит.
- Стимуляция позитивного мышления.
- Родители должны заботиться о себе.
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