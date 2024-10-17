Даже без войны у детей также бывает стресс, самые разнообразные семейные конфликты, проблемы в школе, в социальных отношениях со сверстниками и так далее, поэтому важн знать, как помочь ребенку справиться.

Об этом сообщил на своем youtube-канале доктор Евгений Комаровский.

Ддлительный стресс у наших детей последние 5,5-6 лет, коронавирус, плюс война - он может способствовать возникновению проблем и с физическим, и с психическим здоровьем.

И на фоне этого стресса у детей может возникнуть ожирение, высокое давление, проблемы с иммунной защитой и очевидные нарушения психики - тревожность, депрессия - всё это затрагивает и детский возраст.

Что могут сделать взрослые и как они должны себя вести для того, чтобы помочь ребенку справиться со стрессом?

По словам Комаровского, самый эффективный способ лечения болезни - это устранение фактора, который вызвал болезнь. Конечно же облегчение стресса связанного с войной очень сложно реализовать, не устранив фактор войны, эмиграции, тревог, обстрела, ожидания звонка папы и так далее.

Ве эти факторы устранить невозможно, но есть возможности облегчить состояние ребёнка.

Как помочь ребенку справиться со стрессом?

Первое - максимально следуем режиму режиму во всём, особенно режиму сна, особенно по выходным.

Далее планирование всего, малый горизонт планирования - дети должны чего-то конкретного ждать и то чего они ждут - должно реализовываться.

Третье - повседневные дела сами себя не сделают, нет никаких исключений - делаем вместе всё, что можем делать вместе.

Даем ребенку много выполнимых заданий - помогаем только тогда, когда нельзя не помочь.

Благодарим детей за все, что они делают.

Контролируем базовые физиологические потребности.

Максимально возможная физическая активность.

Обсуждение стрессовых ситуаций.

Обсуждение правил безопасности.

Детям нужно быть на свежем воздухе.

Письменные практики, например, пусть ребенок опишет, что его беспокоит.

Стимуляция позитивного мышления.

Родители должны заботиться о себе.

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