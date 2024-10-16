Синоптик Наталья Диденко передала украинцам о дождях и возможностях заморозки на 16 октября, кроме того, в некоторых регионах температура может снизиться до -3 °C.
Об этом Диденко сообщила в своем Telegram-канале.
Прогноз погоды на 16 октября: В западных областях ожидаются ночные заморозки с температурой 0...-3°C, днем воздух прогреется до +9...+12°C. В Закарпатье будет теплее – до +16 °C. Осадки не прогнозируются.
На севере страны дожди, температура будет колебаться в пределах +8...+11 °C. В центре также местами пройдут дожди, днем ожидается +9...+13°C.
На востоке ожидаются осадки, температура поднимется до +14 °C. В южных регионах страны сильные дожди, но температура останется высокой +11...+16 °C.
Прогноз для Киева: облачно, возможен дождь. Температура ночью +3...+4°C, днем около +10°C.
Диденко отметила, что заморозки ночью ожидаются преимущественно на западе страны, в то время как другие регионы будут покрыты облаками, что сдерживает похолодание. Однако уже 17-20 октября заморозки могут охватить большую часть Украины.
Ранее Politeka также писала о том, что более прохладная температура воздуха осенью дает свежепосаженным деревьям и кустарникам больше шансов развить более здоровую корневую систему быстрее, чем посаженным в более жаркие месяцы.
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