Такой существенный рост стоимости больше всего коснулся болгарского перца, тогда как на куриные яйца изменения были наименьшими.

Осенью в Украине произошло значительное повышение цены на продукты — больше подорожали овощи, мясо и яйца.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

С начала сентября резко выросли цены на некоторые популярные продукты, часто покупаемые в магазинах. В список товаров, на которые поднялись цены, входят огурцы, свинина, болгарский перец, картофель и куриные яйца.

Заметнее всего подорожали:

Болгарский перец – цена поднялась со 116,36 грн до 142,07 грн (+25,71 грн).

– цена поднялась со 116,36 грн до 142,07 грн (+25,71 грн). Свинина — в частности, шашлык вырос в цене с 239,58 грн до 254,70 грн (+15,12 грн), грудинка с 167,72 грн до 175,95 грн (+8,23 грн), а лопатка с 172, 27 грн. до 178,45 грн. (+6,18 грн.).

— в частности, шашлык вырос в цене с 239,58 грн до 254,70 грн (+15,12 грн), грудинка с 167,72 грн до 175,95 грн (+8,23 грн), а лопатка с 172, 27 грн. до 178,45 грн. (+6,18 грн.). Картофель – молодой картофель подорожал с 26,20 грн до 39,90 грн (+13,70 грн), а розовый – с 25,76 грн до 30,76 грн (+5 грн).

– молодой картофель подорожал с 26,20 грн до 39,90 грн (+13,70 грн), а розовый – с 25,76 грн до 30,76 грн (+5 грн). Огурцы – гладкие огурцы выросли с 84,10 грн до 94,10 грн (+10 грн), колючие – с 76,42 грн до 89,90 грн (+13,48 грн), долгоплодные – с 81,31 грн до 89 , 99 грн (+8,68 грн).

– гладкие огурцы выросли с 84,10 грн до 94,10 грн (+10 грн), колючие – с 76,42 грн до 89,90 грн (+13,48 грн), долгоплодные – с 81,31 грн до 89 , 99 грн (+8,68 грн). Куриные яйца – яйца «Ясенсвит» (С1, 30 шт.) подорожали с 122,20 грн до 136,45 грн (+14,25 грн), другие сорта яиц выросли в цене по 5 грн.

Такой существенный рост стоимости больше всего коснулся болгарского перца, тогда как на куриные яйца изменения были наименьшими.

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