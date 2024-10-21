Доктор Евгений Комаровский рассказал о причинах появления и что мы можем сделать, если у нас краснеют глаза.

Об этом доктор Комаровский поделилися на своем youtube-канале.

Во-первых, нужно обратить внимание, когда начали краснеть глаза - внезапно или уже долго наши глаза красные, или всю жизнь красные, после чего это произошло, что конкретно случилось в нашей жизни.

Также стоит задуматься, что предшествовало тому что глаз покраснел, далее изменилась ли при этом острота зрения, далее покраснел один глаз или оба глаза, есть ли при этом зуд.

Прежде всего глаза могут покраснеть, потому что мы плачем. Плач - реальная причина покраснения глаза.

Другая причина, но чуть ли не самая распространённая - это конъюнктивит, воспаление слизистой оболочки глаза.

Следующая причина покраснения глаз - синдром сухого глаза, реальная сухость глаз, когда количество выделяемых слёз не соответствует потребностям организма.

Следующая причина покраснения глаза - когда в глазу лопается сосудик, это

получило название субконъюнктивальное кровоизлияние.

Одна из причин ячмень - мы ещё и обязательно трём глаза и это больно, мы чаще моргаем глаз отсюда краснеет.

Поражение глаз ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, есть и другие причины, их множество, например, бессонная ночь или потребление алкоголя и в то же время есть множество причин достаточно редких достаточно серьёзных.

Надо обратиться к врачу прежде всего если покраснение глаз возникло у вас впервые в жизни, далее врач нужен если покраснение глаз длится более недели если наблюдаются любые даже незначительные изменения остроты зрения.

Что мы можем сделать, когда у нас покраснели глаза?

Вне зависимости от причины нам станет легче если мы приложим глазам какой-нибудь прохладный компресс, если мы закапали в глаза препараты которые называются искусственные слёзы - это без рецептурное средство во всех аптеках.

С одной стороны искусственные слёзы наиболее показаны при синдроме сухого глаза, но при любом конъюнктивите при любом покраснении если мы закапаем искусственные слёзы, которые перед этим постояли в холодильнике, то есть холодную искусственную слезу, то при любом покраснении глаза мы испытаем чувство облегчения, затем нужно обратиться к врачу.

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