Известный украинский доктор Евгений Комаровский поделился мнением о влиянии магнитных бурь на человека.

Об этом он сообщил в своем youtube-канале.

Солнце - источник мощного электромагнитного излучения, иногда на солнце происходят вспышки - это мощные выбросы энергии, которые длятся несколько часов иногда, несколько минут.

Если вспышка происходит на той стороне солнца, которая в данный момент обращена к Земле, то это самое излучение доходит до земли и оно конечно очень-очень интенсивное.

Однако Комаровский отметил, что ВОЗ не считает метеозависимость болезнью и ни одна серьёзная медицинская ассоциация не считает, что надо что-то делать в связи с приближающимся магнитными бурями, людям ничего не надо делать.

По словам доктора, есть убедительные данные о том что магнитные бури оказывают очень серьёзное влияние на технику.

В частности, они могут вызывать нарушения связи, изменять системы навигации, космических кораблей, вызывать возникновения вихревых индукционных токов в трансформаторах и трубопроводах и даже в некоторых ситуациях разрушать энергетические системы.

Но если Вы боитесь магнитных бурь, то в день магнитной бури постарайтесь ни на кого не кричать, ни с кем не ругаться, не пить алкоголь, не идти в сауну, не нырять в холодную прорубь, а спокойно гулять, жить в мире, не писать плохие комментарии, и не забывать принимать нужные лекарства.

В общем быть в мире с окружающей средой, когда у человека есть мир с окружающей средой и мир с теми, кто рядом, то магнитная буря ему не опасна.

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