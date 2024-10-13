Ранее ученые предупреждали, что каждая неделя октября отметится магнитной бурей, узнайте, чего ждать с 14 по 20 октября.

Мощный геомагнитный шторм G3 вызвал ослепительные полярные сияния по всему миру для наблюдателей за небом, здесь вы узнаете календарь магнитных бурь на неделю с 14 по 20 октября.

Мощная магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце, может достичь «экстремальных» уровней, когда она обрушится на Землю, об предупредили в представители Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Ученые из Группы прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили, что облако заряженного солнечного материала, называемое выбросом корональной массы , врезалось в Землю около полудня 10 октября, вызвав «сильную» геомагнитную бурю.

Ученые прдепреждали, что она может повлиять на электросети, системы GPS и радиосвязи, а также усилить проявления полярных сияний в регионах, где их обычно не видно.

На неделе с 14 по 20 октября ожидается несколько довольно мощных магнитных бурь:

Повышенная солнечная активность ожидается 12 октября, в этот день мощность достигнет 6 баллов.

Слабая магнитная буря прогнозируется 17 октября.

Высокая солнечная активность будет с 22 по 26 октября - эта буря будет продолжительной, но слабой - не выше 4 баллов.

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