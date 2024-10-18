Некоторые заболеваний очень серьёзные и в некоторых ситуациях именно дрожь в руках - это первый симптом болезни.

Об этом сообщил известный врач Евгений Комаровский.

Дрожь в руках - это быстрое сокращение попеременное сокращение мышц антагонистов бицепса и трицепса например да это вот приводит к дрожи в руках

Первое - есть такое врождённое состояние, то есть оно реально генетически наследуется, которая получила название эссенциальный тремор, который реально присутствует в вашей жизни.

Дрожь в руках может быть проявлением стресса, усталости и так далее, но достаточно часто дрожь в руках первый симптом серьёзных заболеваний.

"Поэтому моя просьба - если есть дрожь в руках и вы не можете понять от чего это происходит, давайте сходим к доктору и вместе с доктором определимся с диагнозу", - сообщил Комаровский.

Итак, дрожь в руках может быть одним из проявлений рассеянного склероза.

Далее - это очень интересно, отказ от алкоголя, дрожь в руках может быть связана с приёмом некоторых лекарств это и антидепрессанты, и некоторые гормоны, и тот же кофеин, на это обращайте внимание, по крайней мере если вы начали принимать такое лекарство и после этого появилась дрожь в руках.

Дефицит витамина B12 поскольку он очень часто бывает у вегетарианцев, то подумайте не связано ли два этих явления далее злоупотребление кофеином.

Следующее - эмоциональный стресс, взаимосвязь стресса и дрожь в руках для многих, особенно сейчас, совершенно очевидна.

Дрожь в руках - одно из проявлений гипогликемии - низкий уровень сахара крови.

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