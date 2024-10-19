Аллергия на холод - это реальное состояние, которое имеет все признаки аллергической реакции.

Об этом сообщил доктор Комаровский на своем youtube-канале.

Когда при контакте кожи с холодом возникает реакция связанная с выбросом гистамина, когда работают все те патогенетические механизмы, которые имеют место при практически любой аллергической реакции, когда под действием холода в тканях образуются какие-то до настоящего времени непонятные медицинской науки вещества и организм реагирует на эти вещества выработкой антител.

Тогда и происходит реакция антиген на антитела, которая проявляется в виде покраснения зуда пузырей, то есть той самой крапивницы как диагностируется холодовая.

Что делать при холодовой крапивнице - это профилактика, она совершенно очевидна, но тем не менее давайте основные принципы профилактики.

Первое - избегать контакта с холодными предметами, то есть, чтобы к коже ничего холодного не прикасалась - для этого ну выходите куда-то, можно перед тем, как дверь открывать - надеть перчатки, используйте защитные кремы.

Используйте балаклавы, шспользуйте шапки, короче говоря думайте об этом избегайте холодной воды, будьте особо осторожны с бассейнами.

Поговорите с вашим врачом, что он вам посоветует сделайте, чтобы это было всегда у вас в домашней аптечке и в сумочке или в кармане когда вы Вы выходите из дома.

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