Украинцам рассказали, как хранить саженцы деревьев, если вы не успели посадить их осенью.

Когда дерево хорошо подрастет, его можно посадить в другом месте или пересадить в горшок для последующей посадки, однако важно знать, как хранить саженцы, если вы не успели посадить их осенью.

Традиционно почти все деревья выращивались таким образом перед транспортировкой к месту окончательной посадки.

Иногда деревья с голыми корнями называют деревьями «открытого грунта». Это не то же самое, что деревья «с комом земли», которые выкапывают с комом земли вокруг корней, обычно удерживаемым вместе в сетке или мешке.

Сажанцы деревьв выкапывают, когда они находятся в состоянии покоя, с ноября по конец февраля. Обычно садовыды начинают выкапывать их в начале ноября, когда большая часть листьев уже опала.

Пока деревья находятся на хранении, мы можем проверять их влажность в разное время в течение зимы, чтобы убедиться, что они находятся в оптимальных условиях.

Как хранить саженцы деревьев, если вы не успели посадить их осенью:

Если вы купили саженцы деревьев с голыми корнями и не можете посадить его сразу, лучше всего держать его в прохладном сарае или гараже, при этом корни должны быть укрыты и влажными.

Вы также можете закопать дерево в почву или компост снаружи, убедившись, что корни полностью укрыты.

Не держите саженцы деревьев в доме, где тепло высушит корни, и не оставляйте корни открытыми снаружи, где они могут замерзнуть или высохнуть на ветру или солнце.

Также важно убедиться, что деревья не подвергаются риску быть погрызенными мышами или кроликами или съеденными любым домашним животным.

Источник: frankpmatthews.

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