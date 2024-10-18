Переход от лета к осени может быть трудным, с более холодными, короткими и загруженными днями может быть сложнее сохранить здоровье.

Итак, вот восемь способов, которые помогут вам сохранить здоровье осенью:

Витамин D: большую часть витамина D мы получаем от солнца, поэтому, естественно, его потребление уменьшается, когда погода холоднее.

Найдите время для СЕБЯ: не забывайте иногда ставить свое здоровье и благополучие на первое место. Это может включать в себя упражнения, чтение, отвлечение от новостей, прослушивание подкастов и т. д.

Чтобы сохранить здоровье осенью, укрепляйте свою иммунную систему: убедитесь, что вы поддерживаете свою иммунную систему, употребляя здоровую пищу и поддерживая водный баланс организма.

Выбирайте сезонные продукты, чтобы сохранить здоровье осенью: идеальное время года, чтобы увеличить потребление сезонных продуктов, богатых питательными веществами, включая свеклу, брокколи, белокочанную капусту, кудрявую капусту, тыкву, бульоны, жареные кабачки и т. д.

Оставайтесь активными! Холодные месяцы могут повлиять на вашу мотивацию, но для вашего разума и тела важно оставаться здоровыми и счастливыми.

Разминка: во время тренировок не забывайте разминаться — это особенно важно в холодные месяцы.

Здоровые привычки: Начните внедрять небольшие ежедневные привычки каждый день, чтобы помочь себе оставаться на верном пути. Они не должны быть экстремальными — просто последовательными.

Как сохранить здоровье осенью? - будьте добры к себе: Да, вы могли набрать вес после лета. Но кого это волнует. Не ругайте себя. Измените это, делая небольшие ежедневные изменения и уважая свое тело и разум.

Поддерживайте форму своего тела: будь то запись на массаж или начало занятий пилатесом — важно укреплять и лелеять свое тело.

Источник: citywayost.

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