На сегодняшний день военнослужащие получают базовую зарплату в пределах 30-100 тысяч гривен, к которым могут предоставляться различные надбавки.

Украинские военные могут получать от 30 до 100 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от занимаемой должности и исполняемых обязанностей.

Об этом информирует Armyinform .

Почему могут прекратить выплаты

Начисление выплаты может быть прекращено в случае нарушения дисциплины или отстранения от должности. Если это произошло безосновательно, военный имеет право обжаловать решение суда.

На сегодняшний день военнослужащие получают базовую зарплату в пределах 30-100 тысяч гривен, к которым могут предоставляться различные надбавки. Общая сумма зависит от условий службы и выполненных задач.

Категории выплат:

100 тысяч гривен получают те, кто одновременно участвует в боевых действиях, выполняет задачи по поражению врага, или находится в плену или лечении после ранений. Сюда входят ракетчики, артиллеристы, ПВО и т.д.

получают те, кто одновременно участвует в боевых действиях, выполняет задачи по поражению врага, или находится в плену или лечении после ранений. Сюда входят ракетчики, артиллеристы, ПВО и т.д. 70 тысяч гривен прилагаются к основным выплатам тем, кто непрерывно находится на линии столкновения ("ноль") более 30 дней.

прилагаются к основным выплатам тем, кто непрерывно находится на линии столкновения ("ноль") более 30 дней. 50 тысяч гривен получают военные, которые занимаются подразделениями оперативного управления или выполняют специальные задания вне зоны боевых действий.

получают военные, которые занимаются подразделениями оперативного управления или выполняют специальные задания вне зоны боевых действий. 30 тысяч гривен насчитывают тем, кто отвечает за логистику, разминирование, управление группировками или обеспечение критической инфраструктуры, а также тем, кто интенсивно готовится к боевым задачам.

Причины, по которым выплаты не могут поступить на счет военного:

самовольное оставление частей или дезертирство;

отстранение от исполнения служебных обязанностей;

неисполнение боевого приказа;

употребление алкоголя или наркотиков;

добровольная сдача в плен или нанесение себе повреждения;

привлечение к ответственности за преступления или серьезные нарушения.

Если военный считает, что он имеет право на выплаты, но их не получает, следует сначала обратиться в командование своей части. Часто задержки выплат связаны с административными или техническими трудностями.

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