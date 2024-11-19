Украинские военные могут получать от 30 до 100 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от занимаемой должности и исполняемых обязанностей.
Об этом информирует Armyinform .
Почему могут прекратить выплаты
Начисление выплаты может быть прекращено в случае нарушения дисциплины или отстранения от должности. Если это произошло безосновательно, военный имеет право обжаловать решение суда.
На сегодняшний день военнослужащие получают базовую зарплату в пределах 30-100 тысяч гривен, к которым могут предоставляться различные надбавки. Общая сумма зависит от условий службы и выполненных задач.
Категории выплат:
- 100 тысяч гривен получают те, кто одновременно участвует в боевых действиях, выполняет задачи по поражению врага, или находится в плену или лечении после ранений. Сюда входят ракетчики, артиллеристы, ПВО и т.д.
- 70 тысяч гривен прилагаются к основным выплатам тем, кто непрерывно находится на линии столкновения ("ноль") более 30 дней.
- 50 тысяч гривен получают военные, которые занимаются подразделениями оперативного управления или выполняют специальные задания вне зоны боевых действий.
- 30 тысяч гривен насчитывают тем, кто отвечает за логистику, разминирование, управление группировками или обеспечение критической инфраструктуры, а также тем, кто интенсивно готовится к боевым задачам.
Причины, по которым выплаты не могут поступить на счет военного:
- самовольное оставление частей или дезертирство;
- отстранение от исполнения служебных обязанностей;
- неисполнение боевого приказа;
- употребление алкоголя или наркотиков;
- добровольная сдача в плен или нанесение себе повреждения;
- привлечение к ответственности за преступления или серьезные нарушения.
Если военный считает, что он имеет право на выплаты, но их не получает, следует сначала обратиться в командование своей части. Часто задержки выплат связаны с административными или техническими трудностями.
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