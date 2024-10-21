Поскольку Украина и Россия вышли из пенсионного договора, по нынешним правилам подтвердить российский статус почти невозможно.

Перед выходом на пенсию будущие пенсионеры часто сталкиваются со многими сомнениями и вопросами, а иногда даже с тревогой: не остаться ли они без выплаты и не откажет ли им Пенсионный фонд в назначении пенсий .

Об этом пишет издание На пенсии.

Учитывают ли стаж, приобретенный в России

Годы труда в России не будут засчитаны, даже если они приходятся на советские времена, отмечают в издании «На пенсии». Поскольку Украина и Россия вышли из пенсионного договора, по нынешним правилам подтвердить российский статус почти невозможно.

Минсоцполитики ранее информировало, что украинцам, работавшим в России после 19 февраля 2014 года, стаж не засчитывается. согласно закону, страховой стаж не засчитывается в нескольких случаях.

Обратите внимание! Это касается периодов служб в военных или силовых структурах, незаконных вооруженных формированиях, а также в судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях. Также это распространяется на добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

Как подать заявку на пенсию онлайн?

Для этого необходимо зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью подписи. Данные о заработке с 2000 года и стаже с 2004 года уже доступны в системе. Для подтверждения стажа до 2004 года следует оцифровать трудовую книжку и послать сканированные копии через «личный кабинет». Заявление на назначение пенсии можно подать через приложение «Действие».

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