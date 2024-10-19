Высоцкий подчеркнул, что энергозатраты на производстве хлеба существенны, ведь основным источником энергии является электричество.

В Украине ожидается рост цен на хлебобулочные изделия, овощи и фрукты из-за значительных затрат на их производство и хранение.

Об этом отмечает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона "Единые новости".

В то же время до конца года возможно снижение цены на сахар.

Снижение цены сахара связано с увеличением объемов его производства. Постоянный прирост производства сахара стабилизирует его стоимость и способствует дальнейшему снижению цены, что является положительным сигналом для потребителей, поскольку сахар является основным продуктом питания. Уменьшение стоимости может частично компенсировать удорожание других товаров.

Высоцкий говорит, что цены на сахар в меньшей степени зависят от энергетических затрат по сравнению с другими продуктами. Это означает, что даже при перебоях в электроснабжении стоимость сахара может остаться стабильной или снизиться.

Ситуация с хлебобулочными изделиями сложнее. Высоцкий подчеркнул, что энергозатраты на производстве хлеба существенны, ведь основным источником энергии является электричество. Если электроснабжение будет нарушено, производители могут вынуждены использовать альтернативные источники энергии, такие как генераторы, что приведет к повышению затрат. В результате потребители могут столкнуться с ростом цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия.

Что касается овощей и фруктов, то основная проблема возникает в их хранении. После сбора урожая необходимо сохранить в течение года, что требует значительных энергозатрат для поддержания надлежащего температурного режима в хранилищах.

Если электроснабжение останется стабильным, цены на овощи и фрукты могут не почувствовать значительных изменений. Однако в случае перебоев с электроэнергией производители вынуждены прибегать к генераторам, что может увеличить затраты на хранение и соответственно повлиять на стоимость этой продукции для потребителей.

Высоцкий подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением в Украине критически важна. При стабильном электроснабжении существенного повышения цены на продукцию не ожидается, но регулярные отключения электричества и использование генераторов могут негативно отразиться на стоимости продукции.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ