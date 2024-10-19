Эта продукция должна была быть экспортирована через порты Одесщины на Сейшельские острова.

В Одессе разоблачили новую схему уклонения от уплаты налогов .

Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области.

В этот раз в центре скандала оказался руководитель компании, специализирующейся на оптовой торговле зерном. Из-за его действия госбюджет потерял 14,7 миллиона гривен.

Что произошло

Следствие установило, что в первом квартале 2024 года компания получила 15 тысяч тонн пшеницы на сумму более 81 млн. грн. Эта продукция должна была быть экспортирована через порты Одесщины на Сейшельские острова.

Однако реальный объем проданного зерна и доход компании значительно превысили данные, указанные директором в налоговой отчетности.

Какие наказания будут применены к бизнесмену

Дело руководителя компании уже передано в суд. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Наказание за это преступление – штраф от 255 тыс. до 425 тыс. грн, а также возможное лишение права занимать определенные должности или вести бизнес в течение трех лет с конфискацией имущества. Следует отметить, что неуплаченный налог уже был возвращен в бюджет.

Напомним, что налог , который платят все украинцы, может возрасти.

В 2025 году хотят вернуться к обсуждению повышения НДС - этот налог является одним из самых эффективных, поскольку его уплачивают все потребители товаров и услуг, независимо от доходов.

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