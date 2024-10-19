После начала полномасштабной войны она приобрела новоизбранный председатель Болградского районного суда Алла Кравцова приобретала дорогой дом и земельный участок в Одесской области.
Эту информацию журналисты Новости.LIVE получили из декларации судьи.
Алла Кравцова возглавила Болградский суд 15 октября этого года, став председателем в результате тайного голосования судей. Она работает в этом суде уже 14 лет.
Согласно ее декларации за 2023 год, в сентябре 2022 года она приобрела здание площадью 111,6 кв. м и земельный участок размером 1150 кв. м в селе Вапнярка Одесского района. Стоимость дома составила 3,3 млн грн, а земли – почти 392 тыс. грн.
Что известно о судье
В 2021 году Алла Кравцова обращалась в Высший совет правосудия, сообщив о попытке давления на него по делу аренды земельного участка. Она нашла в своем кабинете конверт с 300 долларами, что, по ее словам, было попыткой повлиять на решение.
В 2024 году она подала заявку на участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд, однако Высшая квалификационная комиссия не допустила к участию.
Напомним , бизнесмен напал на работников ТЦК и это дело дошло до суда. 24-летний предприниматель пытался помешать военным забрать другого гражданина, вообще не разобраешься в ситуации.
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