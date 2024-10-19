Синоптики предупреждают, что 19 и 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях прогнозируются сильные заморозки на уровне 0…-5 °С (II уровень опасности).

В выходные, 19-20 октября, в Украине прогнозируется прохладная дневная погода и ночные заморозки, а в некоторых регионах возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Также было сделано предупреждение о возможных опасных метеорологических явлениях.

Прогноз на 19 октября

В субботу в Украине будет переменная облачность. Осадков не предвидится, кроме восточных регионов, Днепропетровской области, Приазовья и Крыма, где ожидается небольшой дождь. В ночные и утренние часы в западных областях местами возможен туман. Ветер северо-восточного направления, 3-8 м/с.

Ночью в западных, северных и частично центральных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях возможны сильные заморозки от 0 до -3 °С, в других областях температура будет колебаться в пределах +2…+7 °С. Днем ожидается +9…+13°С, а в Закарпатье до +15°С.

Прогноз на 20 октября

Ночь воскресенья будет еще холоднее для большинства регионов. Средняя ночная температура будет составлять 0… -2 °С. Днем ожидаются температуры от +10 до +12°С, в Закарпатье до +15°С. На протяжении дня сохранится переменная облачность, без осадков, лишь в Донецкой и Луганской областях возможен слабый дождь. Ветер преимущественно юго-восточный и северо-западный, 3-8 м/с.

Синоптики предупреждают, что 19 и 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях прогнозируются сильные заморозки на уровне 0…-5 °С (II уровень опасности). В Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях 19 октября заморозки на почве (I уровень опасности), а 20 октября и в воздухе (II уровень опасности) – от 0 до -3 °С. На остальной территории 20 октября возможны заморозки на почве (I уровень опасности) от 0 до -3 °С.

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