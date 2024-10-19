В Украине, согласно действующему законодательству, граждане со средней зарплатой около 19 тыс. грн и полным страховым стажем могут ожидать пенсионные выплаты , не превышающие 5 тыс. грн.

Об этом сообщает Oboz.ua.

Основным фактором, влияющим на размер пенсии, является уровень официального дохода за весь период трудовой деятельности.

Пенсия для украинцев с зарплатой в 19 тыс. грн

Согласно действующим нормам, за каждый год стажа насчитывается 1% от расчетного дохода, который значительно ниже реального. Это объясняется тем, что для расчета используются не показатели за последний год, а средний доход за три предыдущих года, когда заработные платы были ниже.

Как результат, пенсия гражданина со средней зарплатой составит всего 4,74 тыс. грн. Этот расчет основан на заработной плате 18,8 тыс. грн и 35 годах страхового стажа.

Таким образом, после выхода на пенсию человек получит лишь 25% своей последней зарплаты, хотя, по международным стандартам, пенсия должна составлять не менее 40% от дохода.

Кроме того, выходить на пенсию становится все сложнее из-за повышения требований к страховому стажу. После пенсионной реформы 2017 года норма стажа ежегодно растет: в 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 31 года стажа, а в 2025 году – уже 32 года.

Изменения в размере пенсий в Украине

Несмотря на это средняя пенсия в Украине постепенно растет. За последние три месяца она увеличилась на 73 грн. и достигла 5,816 тыс. грн., тогда как в январе 2024 года этот показатель составил 5,385 тыс. грн.

С начала полномасштабной войны пенсии выросли с 3,991 тыс. грн. до 5,816 тыс. грн., что на 45,7%. Однако это повышение почти нивелировалось из-за инфляции, которая составила 35,5%. Из-за общего роста цен повышение пенсий не ощутилось так сильно.

Минимальная пенсия за это время также выросла: с января 2022 она поднялась с 1,934 тыс. грн до 2,361 тыс. грн в 2024 году, что составляет 22%. Однако такой рост не компенсировал инфляционные потери, что больше всего ударило по получающим минимальную пенсию.

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