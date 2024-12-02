Если воспитание детей осуществлял родитель, он может выйти на пенсию в 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Многодетные матери в Украине могут выйти на пенсию досрочно в 50 лет, если у них не менее 15 лет страхового стажа.

Эту информацию на своей странице в Facebook обнародовал Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

При соблюдении определенных условий им также может быть начислена надбавка к пенсии.

Женщины, воспитавшие пять и более детей в возрасте до шести лет, имеют право на досрочную пенсию. Если воспитание детей осуществлял родитель, он может выйти на пенсию в 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Уход за детьми до трехлетнего возраста, который длился до 1 января 2004 года, может быть отнесен к страховому стажу при наличии свидетельств о рождении всех детей. При этом важно, чтобы мать не работала во время ухода. После 2004 года этот период учитывается только при условии получения пособия по уходу за ребенком до трех лет.

С 2005 года период ухода автоматически засчитывается на основе данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Для оформления досрочной пенсии необходимо подготовить следующие документы:

заявление;

паспорт;

свидетельство о браке (при смене фамилии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей (если есть).

Относительно надбавки к пенсии, согласно пункту 6 статьи 1 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (от 01.06.2000 № 1767-III), матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей до шестилетнего возраста (включая усыновленных), начисляется дополнительная сумма к пенсии. Эта прибавка колеблется от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в зависимости от количества детей.

В случае смерти матери или лишения ее родительских прав право на пенсию за особые заслуги переходит к отцу, если он занимался воспитанием детей до шестилетнего возраста.

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