Цена электроэнергии выросла в несколько раз, даже в условиях военного положения, что является дополнительным финансовым бременем для предприятий, вынужденных оплачивать электричество во избежание отключений.

В Украине с начала полномасштабной войны в 2022 году тариф на газ для потребителей оставался неизменным, однако предприятия теплоснабжения накапливают задолженность за газ, ведь покупают его по более высокой цене, чем продают населению и это может привести к корректировке стоимости.

Об этом пишет 24 канал.

Какие тарифы на газ для населения сейчас?

В начале войны президент Украины Владимир Зеленский ввел мораторий на повышение тарифов, который продлится во время военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения.

Важно отметить, что мораторий охватывает все услуги, связанные с распределением природного газа, тепловой энергией (производство, транспортировка и снабжение), а также снабжением горячей водой.

На сегодняшний день тариф на газ от "Нафтогаза" остался на уровне 7,96 гривны за кубометр и, по прогнозам, будет держаться на этой отметке, по меньшей мере, до мая 2025 года. Другие регуляторы устанавливают тарифы в диапазоне от 7,7 до 10 гривен за кубометр.

Возможно ли повышение цены на кубометр?

Эксперт Александр Слобожан в интервью 24 Каналу отметил, что если правительство Украины не сможет выполнить обязательство по компенсации разницы в тарифах для предприятий теплоснабжения, местные органы власти будут вынуждены повысить тарифы.

Для части предприятий тарифы на поставку тепловой энергии устанавливает НКРЭКУ, в то время как другие субъекты в сфере теплоснабжения руководствуются решениями местных органов.

Что влияет на тарифы?

На формирование тарифов для предприятий влияет несколько ключевых составляющих: стоимость газа, электроэнергии, зарплаты и обязательные платежи. Стоит отметить, что цена электроэнергии выросла в несколько раз, даже в условиях военного положения, что является дополнительным финансовым бременем для предприятий, вынужденных оплачивать электричество во избежание отключений. Хотя для населения цена на газ остается льготной, муниципалитеты покупают его по значительно более высокой цене, чем тариф для населения. В результате, как коммунальные службы, так и частные предприятия работают с убытками.

Что такое компенсация разницы в тарифах?

Это обязательство, которое государство взяло на себя для уменьшения финансовой нагрузки на население и избежания повышения тарифов. Значительная часть государственных средств идет на компенсацию предприятиям теплоснабжения, имеющих задолженность за газ.

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