Активизация экспорта растительного масла из Украины приводит к тому, что производители не могут продавать продукцию по низким ценам на внутреннем рынке.

В Украине в октябре 2024 года наблюдается рост цен на ряд продуктов, в частности куриные яйца и подсолнечное масло.

Об этом сообщает портал Minfin.

По данным портала, потребители вынуждены платить больше за основные продовольственные товары. Статистика от Госстата свидетельствует, что в начале осени этого года больше всего подорожали овощи (+5,2%) и яйца (+7,1%). Эта отрицательная тенденция продолжается.

По состоянию на 18 октября цена на десяток куриных яиц марки "Наседка" выросла с 39,76 до 45,60 грн. Яйца марки "Ясенсвит" в среднем продаются по 44,06 грн за десяток, что на 4 грн больше, чем в прошлом месяце (40,09 грн). Пока 30 штук яиц "Ясенсвит" стоят 136,45 грн, тогда как в сентябре их цена составляла 122,20 грн.

Также аналитики отмечают, что цены на подсолнечное масло растут. Одной из основных причин является уменьшение производства подсолнечника на 20% по сравнению с прошлым годом. Дополнительно активизация экспорта масла из Украины приводит к тому, что производители не могут продавать продукцию по низким ценам на внутреннем рынке.

На сегодняшний день масло марки "Олейная рафинированная" стоит 65,95 грн за 850 мл, тогда как в сентябре оно продавалось за 60,62 грн. Стоимость масла "Щедрый Дар" выросла с 60,36 грн до 61,86 грн за 850 мл.

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