Национальный банк Украины (НБУ) приступит к постепенной замене старых банкнот номиналами 50 и 200 гривен на новые.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
В этой статье вы узнаете, как выглядят новые купюры и какие будут следующие шаги.
Процесс замены старых банкнот на новые
С 1 ноября 2024 года НБУ начнет постепенное извлечение старых банкнот из обращения. Это означает, что:
- Банки больше не будут предоставлять эти купюры при проведении наличных сделок.
- НБУ прекратит поставки старых банкнот в банки, инкассаторские компании и компании, занимающиеся обработкой наличных денег.
Однако гражданам не нужно беспокоиться об обмене старых банкнот, поскольку они остаются действительными платежными средствами и могут использоваться без ограничений.
Причины замены банкнот предыдущего поколения
НБУ стремится повысить качество наличных денег в обращении, оптимизируя денежное обращение. В рамках этой инициативы происходит планомерная замена старых банкнот на новые, имеющие более современный дизайн и повышенный уровень защиты.
Напомним, что клиентка Сбербанка пожаловалась на трудности с обналичиванием - проблемы возникали как при попытке снять деньги в банкоматах, так и при получении их в отделении, где необходимой суммы не было. Соответствующую жалобу обнародовали в Интернете.
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