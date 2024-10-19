В рамках этой инициативы происходит планомерная замена старых банкнот на новые, имеющие более современный дизайн и повышенный уровень защиты.

Национальный банк Украины (НБУ) приступит к постепенной замене старых банкнот номиналами 50 и 200 гривен на новые.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В этой статье вы узнаете, как выглядят новые купюры и какие будут следующие шаги.

Процесс замены старых банкнот на новые

С 1 ноября 2024 года НБУ начнет постепенное извлечение старых банкнот из обращения. Это означает, что:

Банки больше не будут предоставлять эти купюры при проведении наличных сделок.

НБУ прекратит поставки старых банкнот в банки, инкассаторские компании и компании, занимающиеся обработкой наличных денег.

Однако гражданам не нужно беспокоиться об обмене старых банкнот, поскольку они остаются действительными платежными средствами и могут использоваться без ограничений.

Причины замены банкнот предыдущего поколения

НБУ стремится повысить качество наличных денег в обращении, оптимизируя денежное обращение. В рамках этой инициативы происходит планомерная замена старых банкнот на новые, имеющие более современный дизайн и повышенный уровень защиты.

Напомним, что клиентка Сбербанка пожаловалась на трудности с обналичиванием - проблемы возникали как при попытке снять деньги в банкоматах, так и при получении их в отделении, где необходимой суммы не было. Соответствующую жалобу обнародовали в Интернете.

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