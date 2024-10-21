Стоимость услуги в третьей платежке зависит от типа газового оборудования, состояния сетей, количества квартир в доме.

В Украине этой осенью начали поступать первые платежки за техосмотр внутридомовых систем, известный как третья платежка за газ.

Об этом говорится в разъяснении на сайте "ГазПравды".

Стоимость услуги зависит от типа газового оборудования, состояния сетей, количества квартир в доме. К примеру, в одном из домов в Ровно техосмотр будет проводиться раз в три года, а его стоимость в пересчете на квартиру составит около 100 грн.

Следовательно, жильцы такого дома получат платежки на сумму чуть больше 100 грн, а последующая оплата за техосмотр будет через три года. Богдан Гук, главный инженер Львовского филиала "Газсети", пояснил, что еще в 2018 году ответственность за внутренние сети была возложена на владельцев домов. Некоторые из них заключили договоры со специализированными организациями, в то время как другие не приняли никаких мер.

По статистике, в каждом проверяемом доме специалисты обнаруживают десятки утечек газа. Уже устранили около 100 тыс. истоков. Стоимость техобслуживания зависит от характеристик дома, коммуникаций, газоиспользующего оборудования.

Платежки будут отправляться после завершения работ. Графики техосмотра обнародованы на сайтах филиалов "Газсети", где также указана ориентировочная стоимость услуг.

Обслуживание включает: осмотр газопровода, проверку плотности, испытание под давлением, осмотр газового оборудования и обслуживание запорных устройств. Все это обеспечивает безопасное использование газа.

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